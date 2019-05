PAR IZ PAKLA! STALNO BILI PIJANI, ALKOHOL I DROGA IH ODVELI U UBISTVO DETETA: Zoran je došao pijan usred noći, a onda je potpuno izgubio razum i izvršio stravičan zločin

- Zoran je došao pijan usred noći i počeo da viče. Luna se probudila i počela da plače. Vikao mi je da ućutkam dete, da bi me na kraju iz sve snage udario glavom u čelo. Zavrtelo mi se glavi, a on me je uhvatio za ruku, isterao iz kuće u dvorište i zaključao vrata. Onda je usledio pakao.



Ovim rečima započela je iznošenje svoje odbrane pred tužiocem Vesna Firulović, majka trogodišnje Lune, koju je brutalno i do smrti isprebijao Zoran Alabić (24), s kojim je Vesna bila u emotivnoj vezi poslednjih mesec dana. Firulovićeva i Alabić su, podsetimo, uhapšeni nakon što su mrtvu devojčicu doveli u bolnicu, tvrdeći da je pala sa terase.

- Kroz vrata sam čula kako viče i udara Lunu, koja me je vrišteći dozivala: "Mama, mama!" Pokušala sam da razvalim vrata vičući na sav glas da mi ne bije dete. Neprekidno su se čuli njeni krici izmešani sa njegovim psovkama. A onda je sve utihnulo - ispričala je navodno na saslušanju Firulovićeva, a potom dodala:

- Otključao je vrata i rekao mi da "mala ne mrda". Pozvali smo taksi, otišli u bolnicu. Zapretio mi je da i ja kažem da je dete palo sa terase. Bojala sam se, mnogo sam se bojala, imam još jedno dete, bebu - kazala je ona.

Uprkos Vesninom iskazu, koji je navodno potvrđen i na poligrafskom ispitivanju, tužilaštvo za nju nije imalo razumevanja, već je tražilo od suda da joj se odredi pritvor jer je smrt ćerke pokušala da predstavi kao nesrećan slučaj.

- Prethodno, tužilac je saslušano i Albića, koji je, kao i u policiji, priznao da je isprebijao dete. On je, međutim, tvrdio i da je Vesna u svemu tome učestvovala, zbog čega je i on upućen na poligraf, uprkos tome što se rezultati ne mogu koristiti kao dokaz. Poligraf je, međutim, potvrdio da nije govorio istinu - kazao je za Kurir dobro obavešten izvor.



U mestu Prahovu niko nema reči hvale ni za očuha Zorana Albića, za koga kažu da se već ženio nekoliko puta, ali ni za majku nasmrt pretučene devojčice. Meštani za oboje kažu da su vrlo problematičnog ponašanja.

- Njih dvoje su stalno pili. Verovatno su i tada kada su ubili devojčicu bili pijani. Ali, za ubistvo deteta nema opravdanja, kažu nezvanično žitelji Prahova.

Ima još jedno dete

Ostavila muža i sina, pa pobegla kod ubice Kako Kurir saznaje, Vesna je pre oko mesec dana došla da živi sa Zoranom u negotinskom selu Prahovo nakon što je pobegla od muža iz obližnje Slatine.

- Čuli smo da je pobegla od muža, kome je ostavila starijeg sina od pet godina. Nije nigde radila, a ostavljeni muž je nadničio po selu i tako izdržavao porodicu. Baš sam jutros video muža sa sinom u prodavnici, samo on zna kako mu je u duši - ispričao je za Kurir jedan meštanin Slatine.

Istraga

Zidovi isprskani krvlju Nakon što je policija uhapsila Zorana i Vesnu, istražitelji su upali u njegovu kuću i zatekli jeziv prizor.

- Svuda naokolo bile su razbacane i porazbijane stvari, a po zidovima su bile mrlje i kapljice krvi. Zoran se u jednom trenutku posekao, pa dok je tukao dete, krv iz njegove rasekotine prskala je po zidovima sobe - kaže naš izvor.

