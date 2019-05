NIJE MOGAO DA PODNESE DEVOJČICIN PLAČ? Dete sve vreme dozivalo majku, dok ju je očuh tukao, a onda je sve utihnulo

Zoran A.(24) i Vesna F. uhapšeni su zbog ubistva Vesnine ćerke L.F (2,5), u selu Prahovo, kod Negotina, nakon što su tvrdili da je preminula nakon pada sa terase. Njima je danas određen pritvor do 30 dana.

"Nakon izjave Zorana Albića(24) da je devojčica preminula jer su je tukli i on i njena majka Vesna, Tužilaštvo je odlučilo da i majku liši slobode dok se ne utvrdi istina. Majka je tužiocu ispričala istovetnu priču kao i policiji, da je Zoran došao pijan, lomio stvari, da se devojčica probudila i počela da plače. Kazala je kako je to Zorana iznerviralo, udario ju je glavom u čelo, izbacio napolje, zaključao vrata i prebio devojčicu na smrt ."

OČUH PRIZNAO UBISTVO

Nakon što su forenzičari u kući pronašli krvave tragove zbog kojih su roditelji privedeni, prema nezvaničnim informacijama, Zoran je priznao ubistvo deteta.

Zoran i Vesna su u ponedeljak rano ujutru doneli devojčicu L. F. staru svega dve i po godine u negotinsku hitnu pomoć, govoreći da je dete nesrećnim slučajem palo sa terase. Na devojčicinom telu su bile vidljive povrede glave, a lekari su nažalost mogli samo da konstatuju smrt.

Forenzičari su na licu mesta, u prostorijama u kući, pronašli brojne tragove krvi. Ovakav pronalazak potvrdio je njihovu sumnju.

Dokazi su pokazali da je dete pretučeno u kući, a da je nasilnik, shvativši šta je uradio, bacio devojčicu na beton u nadi da će na taj način prikriti jezivo ubistvo.

Nakon što su Zoranu predočeni dokazi pronađeni u kući za koje nije imao objašnjenje, prema nezvaničnim informacijama, on je priznao da je dete pretukao na smrt, prenele su "Novosti".

NAKON PRIVOĐENJA I VESNA PROMENILA PRIČU: Zoran nije mogao da podnese plač deteta!

"Došao je pijan i probudio me. Počeo je da se svađa, da baca i lomi sve što mu je došlo pod ruku. Dete mi se probudilo i počelo da plače. Zoran se razbesneo, naredio mi da utišam dete, vikao da ne može da podnosi plač. Počeli smo da se svađamo i on me je svojom glavom udario jako u čelo. Zavrtelo mi se u glavi. Onda me uhvatio za ruku i bukvalno izvukao iz kuće. Zaključao je ulazna vrata, a ja sam ostala u dvorištu", pričala je majka Vesna.

DEVOJČICA SVE VREME DOZIVALA MAJKU

Onda je nastao horor. Vesna kaže kako je čula da Zoran viče i udara njenu ćerkicu, da dete vrišti, da kroz plač krikom doziva: "Mama, mama, hoću mamu!". Ona kaže da je pokušala da razvali vrata i uđe, da je vikala iz dvorišta Zoranu da joj ne tuče dete, da je plakala i zapomagala. Dete je plakalo, i dalje su se čuli krici devojčice izmešani sa Zoranovim psovkama, a onda je sve utihnulo...

"Otključao je vrata i rekao da "mala ne mrda". Pozvali smo taksi, otišli u hitnu. Zapretio mi je da i ja kažem da je dete palo sa terase. Bojala sam se, mnogo sam se bojala, imam još jedno dete, bebu...", ispričala je Vesna.

OBOJE ISPITANI NA POLIGRAFU

Iako nije dokaz na sudu, praktikuje se ispitivanje na poligrafu koje daje smernice za dalji rad.

"Vesna je prošla poligraf, ali Zoran nije. On je priznao da je tukao devojčicu, ali je kazao da mu je pomagala i Vesna, da su nedužno dete tukli oboje", kažu nadležni.

Sve se odigravalo u prizemlju kuće. Zoran nije bacio dete sa terase nakon što ga je na smrt pretukao.

Došli su forezničari sa sudske medicine u Nišu da bi veštčili tragove Zoranove krvi. Devojčica nije krvarila, imala je samo jednu ogrebotinu. Na osnovu padanja krvi utvrdiće se Zoranovo kretanje. Pronađena je i krv izmešana vodom. Ili je Zoran prao krv sa sebe, ili je krvavom rukom umivao devojčicu.

Zoran Albić poznat je u Prahovu kao kavgadžija koji je mnogo puta izazivao i učestvovao u tuči. On je imao dosije sa elementima nasilja, čak i dok je bio maloletan. Ipak, ovakvo zverstvo niko nije mogao ni da nasluti...

