ZAKLAĆU TE, PIŠAĆU PO TEBI, BRE! ZAKLAĆU VAS AKO POZOVETE POLICIJU: Rijaliti siledžija Vuk Đuričić pretio putnicima i vozaču autobusa, pa ga prebio! Mesec dana pre ubistva pretio i Jeleni Marjanović!

Željko Sujić (61), vozač autobusa jednog privatnog prevoznika, tvrdi da ga je 18. maja u autobusu najpre vređao, a potom brutalno pretukao Vuk Đuričić, bivši učesnik rijalitija "Parovi" i "Maldivi", koji je tada bio vodič na jednodnevnom putovanju u Temišvar.



Sujić kaže za Kurir da se incident te večeri dogodio oko 21 sat, po povratku u Beograd, kada je Đuričić pred brojnim putnicima počeo da ga vređa.

Željko Sujić foto: Ana Paunković

Pretnje

- Nije obavljao svoj posao vodiča. Navodio me je da skrećem u pogrešne ulice, a zatim mi se smejao. To nije bilo u redu, pa sam zaustavio vozilo i rekao mu dobronamerno da ću izaći. Ali to ga je razljutilo, pa je počeo da mi preti. Vikao je: "Hoćeš da glumiš mangupa, a? Sad bih te zakucao da nisi za volanom! Zaklaću te, pišaću po tebi, bre!" Tada smo bili na Brankovom mostu i nisam smeo da reagujem. Jedan pogrešan potez za volanom i svih 66 putnika, uključujući Đuričića i mene, završilo bi u reci - priseća se Sujić.

Kako kaže, putnici su stali u njegovu odbranu, ali prošli su isto kao on.



- Rekli su mu da će pozvati policiju, ali je on i njih počeo da vređa. Pobesneo je i viknuo: "Samo probajte da zovete policiju! Ima da vas zakoljem!" Zatim je ponovo seo kraj mene i nastavio da me teroriše - tvrdi vozač.

Vuk Đuričić foto: Privatna arhiva

Užasan epilog

Prema njegovim rečima, najgori scenario usledio je kada su stigli na poslednje odredište - ispred Sava centra.

- Đuričićev gazda bio je na parkingu u drugom autobusu. Potom je ušao u moje vozilo i rekao mi da moram da mu platim 100 evra jer sam napravio veću kilometražu nego što je trebalo. Pristao sam jer nisam hteo da se svađam i on je izašao, kao i ostali putnici. Međutim, tada je Đuričić iz čista mira nasrnuo na mene. Počeo je da me šutira, udara pesnicama, da mi nabija glavu u volan, a zatim me je snažno uhvatio za vrat i davio. Njegov gazda je sve vreme trubio iz drugog autobusa, verovatno pokušavajući da ga natera da prestane. Ali nije, nastavio je. A kad me je konačno pustio, ostao sam još neko vreme u autobusu da se priberem. Od siline udaraca pomerio mi je vratni pršljen, pa sam sad prinuđen da nosim kragnu - tvrdi Sujić i dodaje da je napad prijavio policiji na Novom Beogradu iste večeri.



Podsetimo, Vuk Đuričić se 2016, mesec dana pre ubistva pevačice "Granda" Jelene Marjanović na nasipu u Borči, posvađao s njom u studiju, tokom gostovanja u emisiji "Upoznajte parove", i začepio joj usta rukom, rekavši joj "da ne zna ko je on". Đuričić je tada rekao da je došlo do incidenta i da su se on i Jelena kasnije izmirili.

foto: Facebook, kurir

Prvi susret

Nisam znao da je poznat

Željko Sujić kaže za Kurir da ranije nije sarađivao s Vukom Đuričićem kao turističkim vodičem, ali i da nije znao da je ovaj bivša rijaliti zvezda.

- Pre incidenta ga nikad u životu nisam video. Tek kasnije su mi rekli da je učestvovao u "Parovima" i da je poznat. Ali to nije važno. Važno je da sam napadnut bez ikakvog razloga. Pritom, svojim ponašanjem mogao je da ugrozi i ostale putnike. Srećom, to se nije dogodilo - dodaje Sujić.

Đuričić za Kurir

Ne poznajem čoveka

Vuk Đuričić, s druge strane, negira da je bilo šta slično uradio.

- Dugo sam u turizmu, imam pet fakulteta i naučne radove iza sebe, tog čoveka ne poznajem, a i ako je vozio, ne mogu da se setim kako izgleda. Nije moj nivo da se na takav način iživljavam, pogotovo ne nad osobama njegovih godina - rekao je Đuričić. J. R.

(Kurir.rs/Dušan Stamenković)

