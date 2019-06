NAPAD NA DUŠANA OSTOJIĆA U ALEKSINCU I DALJE MISTERIJA: Piroman ne želi da otkrije nalogodavce!

Mladen M. (24), iz okoline Aleksinca, koji je prekjuče uhapšen zbog sumnje da je u noći između srede i četvrtka polio benzinom i zapalio automobil "ševrolet kalos" u vlasništvu aleksinačkog stomatologa i novinara Dušana Ostojića, priznao je na saslušanju da je neposredni izvršilac dela, ali ne i ko je nalogodavac napada.



Ostojić je juče za medije izjavio da ima nezvanična saznanja o osobi koja je unajmila Mladena M.

- Ta osoba živi u selu koje je udaljeno 20 kilometara od Aleksinca. Pokušavao sam da shvatim da li smo ikako povezani, ali ga ne poznajem i ne mogu da ga dovedem u vezu s nekim svojim tekstom - izjavio je medijima Ostojić.

automobil uništen foto: Privatna Arhiva

Policija je utvrdila da je napadač razbio prozor auta, sipao benzin i zapalio kola. Međutim, uspeo je da polije i sebe i zapali garderobu i ruke, što je na kraju istražitelje dovelo do njega.

- Kako sam čuo, kada je počeo da beži, iz džepa su mu ispadale šibice. Priznao je šta je uradio, ali iz straha nije smeo da kaže ko mu je to naložio - objasnio je Ostojić za UNS.

On je u razgovoru istakao da su ga posle incidenta zvali političari, kolege i prijatelji i da je od javnosti dobio podršku, ali i da veruje da ovaj napad nema veze s lokalnim vlastima, iako ih je neretko kritikovao.

- Pisao sam ranije o lokalnoj vlasti, ali sam ubeđen da to nema veze s njima, jer godinama unazad objavljivao sam tekstove koji ne idu njima u korist, ali me niko nije pritiskao da to ne radim. Kada ste novinar lokalnog medija, vama ljudi dolaze na vrata - naveo je novinar.

Odbrana

Danas kod tužioca Kako Kurir saznaje, uhapšeni Mladen M. iz Aleksinca danas bi trebalo da uz krivičnu prijavu bude sproveden na saslušanje u Osnovno tužilaštvo u Vranju, koje će protiv njega pokrenuti istragu zbog sumnje da je počinio krivično delo izazivanja opšte opasnosti. Mladić će imati priliku da detaljno iznese odbranu, kao i da, ukoliko se predomisli, otkrije za koga je radio. Nakon toga, biće poznati i dalji koraci tužilaštva, kao i to da li će tražiti da mu se odredi pritvor.

(Kurir.rs/J. I./ Foto: privatna arhiva)



