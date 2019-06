SUD PODIGAO OPTUŽNICU PROTIV BRAČNOG PARA PETROVIĆ Ubili ga lopatom, pa ga raskomadali?! Milana policija našla IZ DELOVA

Supružnici Petrović uhapšeni su početkom godine pod sumnjom da su ubili Filipovića, telo iskasapili i delove bacili u kanal "Crvene vode" u Radincu kraj Smedereva.

- Više javno tužilaštvo, nakon okončane istrage, podiglo je optužnicu protiv Sanele i Rodoljuba Petrovića zbog krivičnog dela teško ubistvo u saizvršilaštvu na podmukao način iz koristoljublja. Oni su od hapšenja 3. januara u pritvoru, koji je produžen zbog uznemirenja javnosti, potvrdio je zamenik Višeg javnog tužioca u Smederevu, Mile Kuzmanović.

Tužilac nije želeo da govori o detaljima optužnice.

Podsetimo, porodica autoprevoznika iz Kuršumlije Milana Filipovića prijavila je 22. decembra prošle godine njegov nestanak. Kako se veruje, upravo tog dana, on je došao u Smederevo, u kuću Petrovića, i to na poziv Sanele, sa kojom se nije poznavao, ali su telefonom pregovarali o poslu, s obzirom na to da je Filipović imao svoj biznis u inostranstvu.

Prema saznanjima policije i tužilaštva tokom istrage, dokazi su ukazivali da je Rodoljub, najverovatnije, udarcima lopatom u glavu, usmrtio Filipovića u dvorištu. Tokom naredna dva dana, telo nesrećnog čoveka je isečeno na delove, uvijeno u tepih, odneto i bačeno u kanal otpadnih voda 24. decembra uveče.

Po prijavi rodbine, koja je znala da Milan dolazi u Smederevo, policija je uhapsila osumnjičeni par 3. januara. Dan kasnije, ronioci Žandarmerije u kanalu su pronašli trup, a pet dana kasnije, 8. januara, ruke i noge pokojnog Filipovića.

Lopata kojom je, kako se veruje, nasmrt pretučen Filipović, nađena je u dvorištu. Delovi tepiha, u koji je umotano telo, a koji su potom zapaljeni, takođe su pronađeni kod kanala.

