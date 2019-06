BIZNISMENA UCENJIVALA EKSPLICITNIM SNIMKOM, PA PRETILA DA ĆE GA POSLATI NJEGOVOJ PORODICI! Aleksandra tražila 15.000 evra, a onda je u kafić upala policija!

Aleksandra R. (48) i njen prijatelj Mladen Đ. (51) uhapšeni su zbog sumnje da su od kraja marta jednog biznismena s kojim je ona ranije bila u vezi ucenjivali i tražili mu novac, uz pretnju da će njihove kompromitujuće snimke seksa iz perioda kada su se viđali dostaviti članovima porodice ovog Beograđanina!

- Oštećeni je najpre pristao da im plaća 150 evra mesečno, a onda im je dao još 4.000 evra kako bi prestali da ga ucenjuju. Kako se sumnja, oni su nastavili s ucenom i tražili mu dodatnih 15.000 evra kako bi uništili kompromitujući materijal - saopštila je juče policija.

foto: Profimedia

Finansijski pomagao

Aleksandra R. je, kako Kurir saznaje, do pre nekoliko meseci bila u vezi sa žrtvom ucene. Navodno, on joj je i tada finansijski pomagao, a kada su prekinuli odnos, ona nije htela da se pomiri s tim da više nisu zajedno i da je on neće finansirati. Odlučila je da unovči snimke i fotografije koje su napravili tokom seksualnih odnosa.



- U svemu joj je pomogao i njen prijatelj Mladen Đ. Beograđaninu su slali poruke preko Vajbera. On je neko vreme pristajao da im plaća, plašeći se da se ne obruka kod porodice, i dao im je 4.000 evra. Međutim, pošto ni posle toga nisu prestali da mu prete da će snimke videti njegova porodica, on ih je prijavio policiji - objašnjava naš izvor i nastavlja:

Sve prijavio policiji

- Insistirali su da im plati još 15.000 evra da bi, navodno, uništili materijal. On je tada shvatio da ga nikada neće ostaviti na miru ukoliko bude pristao i zbog toga je sve prijavio nadležnima. Ugovorio je sastanak s njima u jednom kafiću u poznatom tržnom centru u Beogradu i policija im je stavila lisice tokom primopredaje novca - otkriva naš sagovornik.

Pušteni na slobodu

Ucenjivali smo ga, upropastio mi je život

Aleksandra R. i njen prijatelj Mladen Đ., kako Kurir saznaje, na saslušanju u Trećem osnovnom tužilaštvu priznali su da su ucenjivali Beograđanina.

- Ona je priznala da su bivšem ljubavniku tražili novac, ali je pokušala da se opravda tvrdeći da je on upropastio nju i njen život - kaže izvor Kurira. Posle saslušanja, kako saznajemo, njima nije određen pritvor i pušteni su da se brane sa slobode.





Kako naš izvor otkriva, iako Aleksandra i Mladen tvrde da su prijatelji, ne isključuje se mogućnost da su oni u intimnim odnosima i da su zajedno smislili plan osvete bivšem ljubavniku Aleksandre R.

Slični slučajevi

Anabela Šćekić (39), zvana Tigrica, bivša učesnica rijalitija "Maldivi", i dvoje njenih prijatelja uhapšeni su u februaru prošle godine zbog sumnje da su porno-snimcima ucenjivali za 20.000 evra biznismena kog su prethodno snimali tokom seksualnih odnosa.



foto: Pribvatna Arhiva



Tri Novosađanke uhapšene su 2016. pošto su od jednog beogradskog biznismena, koji je oženjen, uspele da iznude 30.000 evra na osnovu njegovog video-snimka koji je napravio sa jednom od tri osumnjičene



(Kurir.rs/Jelena Spasić/foto Kurir)

Kurir