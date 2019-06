UHAPŠENA DVOJICA ZBOG POKUŠAJA UBISTVA U KRUŠEVCU: Pucali mu u nogu, pa pobegli

određeno zadržavanje do 48 časova

Brzom i efikasnom akcijom, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u

Kruševcu rasvetlili su pokušaj ubistva i uhapsili D. C. (32) iz Aleksinca i I.

V. (43) iz Kruševca, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili ovo krivično

delo.



Sumnja se da je, juče oko 18 časova, I. V. dovezao D. C. do mesta gde se u tom momentu nalazio tridesetšestogodišnji muškarac, nakon čega je D. C. u njegovom pravcu ispalio više hitaca, povredivši ga u predelu leve potkolenice.

Povređeni je zbrinut u kruševačkoj bolnici.



Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnuprijavu, biti privedeni Višem javnom tužilaštvu u Kruševcu.

(Kurir.rs)

