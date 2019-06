SASLUŠANA MAJKA TRANSVESTITA UBICE: Moj sin je došao kući krvav i rekao mi: "Mama,izbo sam Marka...Nisam hteo.."

Moj Goran je bio opsednut Markom jer ga je mnogo voleo. U prvo vreme je sve bilo u redu, a onda se Marko propio i počeo da zlostavlja, tuče i vređa mog sina. Zbog toga sam ga izbacila iz kuće, ali je Goran nastavio da ide kod njega u Zemun. Molila sam ga da se okane te veze, ali nije vredelo.

Ovim rečim započela je Dragica Abdulov svoje svedočenje na suđenju sinu i transvestitu Goranu Abdulovu (34), koji je optužen da je prošle godine nožem ubio studenta iz Nevesinja Marka Radovića (24), sa kojim je navodno bio u vezi.

Majka optuženog, koji se na sajtovima za odrasle predstavljao kao Jovana Transisca, ispričala je da je njen sin imao težak život od najranijeg detinjstva jer je rođen u pogrešnom telu.

- On je žena u duši, muško je samo u ličnoj karti. Nakon godina zlostavljanja i diskriminacije, čak i od starne rođenog oca, Goran je uz moju podršku krenuo na terpiju, a da se sve ovo nije desilo, danas bi bio žena. Duša me boli i zbog Marka i zbog mog deteta i sada bih želela da izjavim saučešće porodici - plačući je pričala majka optuženog.

Ona je kazala da je kobnog dana njen sin otišao u Markovu kuću, a da se posle nekoliko sati vratio mokar i krvav.

- Rekao mi je "Mama, izbo sam ga. Nisam hteo..". Pitala sam ga kako je mogao to da uradi, a on mi je rekao da će se ubiti ukoliko se Marku nešto desi. Pokušavala sam da ga smirim, nadajući se da će sve biti u redu. Zvali smo sve bolnice kako bismo saznali da li je dobro - kazala je ona, a potom dodala:

- Kada smo otišli na spavanje upala sam u Goranovu sobu i zatekla ga kako pokušava da se uguši kesama i pertlama. Pored njega je bila prazna tabla "bensedina". Sutradan smo čuli na vestima da je Marko mrtav i znali da će policija doći kod nas. Moj sin sigurno nije hteo da ga ubije. Davao mu je naš novac iz kuće, a ovaj nije hteo ništa da mu vrati - kazala je majka optuženog.

Podsetimo, Abdulov je uhapšen početkom jula prošle godine, nakon što je u Radovića izbo u nejgovom stanu u Ševinoj ulici u Zemunu. Ubica je najpre priznao zločin, da bi na suđenje izneo skandaloznu odbranu kako ga je žrtva duže vreme zlostavljala i mučila, kao i da se sam nabo na nož koji je on držao u ruci.

Saslušan ujak žrtve

Marko mi je rekao ga proganja transvestit

Risto Ćuk, ujak ubijenog studenta ispričao je danas na sudu da je nekoliko dana uoči zločina primio anonimni telefonski poziv.

- Bio je to neki nedefinisani glas. Ni muški, ni ženski. Upitao me je da li znam da je Marko žigolo i pijanica. Sa sestrićem sam nakon toga otišao na piće i upitao ga šta se dešava i da li ima neki problem, a on mi je kazao da je preko interneta upoznao ženu za koju se ispostavilo da je muškarac i koja ga sad proganja.Takođe mi je rekao da je ta ista osoba zvala i njegovog strica, pa sam mu kazao da odmah svima objasni o čemu se radi i da što pre ode na neko vreme iz Beograda - kazao je Ćuk.