DETALJI PUCNjAVE KOJA JE POTRESLA KRUŠEVAC: Pokušaj ubistva u centru grada povezan sa ranijim sukobom u klubu

Kruševačka policija istražuje mogućnost da li je pokušaj ubistva D.M.(36) u sredu oko 18 sati u širem centru Kruševca, povezan sa sukobom koji se pre oko mesec dana odigrao u jednom klubu.

U jučerašnjem sukobu ranjeni D. M. zadobio je lakše povrede desne potkolenice i lekari su procenili da je van životne opasnosti, navode Večernje novosti.

MUP je u četvrtak jutro saopštio da je policija uhapsila D. C.(32)iz Aleksinca i Kruševljanina I. V.(43) zbog osnova sumnje da su izvršili krivično delo pokušaj ubistva, ali se istraga koju vodi Više javno tužilaštvo, time verovatno neće završiti.

-Sumnja se da je I. V. dovezao D. C. do mesta gde se u tom momentu nalazio tridesetšestogodišnji muškarac, nakon čega je D. C. u njegovom pravcu ispalio više hitaca, povredivši ga u predelu leve potkolenice - predočeno je u policiji.

Povređeni je zbrinut u kruševačkoj bolnici.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Višem javnom tužilaštvu u Kruševcu.

