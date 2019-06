SRPSKA MANEKENKA PREŽIVELA UŽASNO ZLOSTAVLJANJE: Unakazio je dečko Turčin, iživljavao se nad njom 7 sati i držao je zaključanu UDARAO JE I NOGAMA I PESNICAMA

Turski državljanin, čiji identitet nije saopšten, brutalno je pretukao svoju devojku Tanju Dukić, foto-modela iz Srbije, koja poslednjih nekoliko godina radi u Turskoj kao manekenka.

Dukićevu je nasilnik unakazio u njihovom zajedničkom stanu u naselju Ortakoj u Istanbulu, a motiv je navodno bila njegova patološka ljubomora.

Modrice na glavi i telu

Turski mediji su objavili fotografije povređene Srpkinje, koja od zverskog zlostavljanja ima brojne modrice i podlive po glavi i čitavom telu. Ona je sama prijavila nasilnika policiji, a tamošnjim medijima je objasnila da su njih dvoje u emotivnoj vezi poslednje dve godine, kao i da žive zajedno.



- Pretučena sam 2. juna, nakon svađe koja je izbila oko 20 sati. Dečko me je sačekao kolima nakon jednog snimanja, a čim sam ušla u auto, počela je svađa izazvana njegovom ljubomorom. Po dolasku u stan rasprava se nastavila, da bi ubrzo kulminirala kada je počeo zverski da me udara pesnicama i šutira. Molila sam ga da prestane, ali on se nije osvrtao, već me je udarao gde god je stigao - ispričala je lokalnim medijima napadnuta Srpkinja.

Ona je ispričala i da se nad njom iživljavao sedam sati, da ju je krvnički udario u glavu, te da se potom onesvestila. Ona je kazala da se nasilnik nije zaustavio samo na nekoliko udaraca, već da je nastavio da je zlostavlja i udara nogama i pesnicama.

Pretio joj i nožem

- Nakon toga me je, povređenu i prekrivenu modricama i podlivima, odvukao u sobu i zaključao. Trpela sam bolove, bila gladna i žedna. Pretio mi je da će me izbosti i unakaziti nožem budem li pokušala da izađem. Tek sledećeg jutra oko 10 sati mi je otvorio vrata, nakon čega sam ja uspela da pobegnem iz stana i prijavim ga policiji - ispričala je Dukićeva, o čijim jezivim povredama svedoče brojne fotografije koje su objavljene u turskim medijima. Dukićeva je kazala da je potom iskaz u policiji dala u prisustvu prevodioca.

Osim što u turskim medijima nije objavljen identitet nasilnika, tamošnjoj javnosti i dalje nije poznato da li je policija uhapsila Dukićkinog partnera i da li je on dosad procesuiran.

Pomoć države

Smeštena u sigurnu kuću Povređena manekenka ispričala je inspektorima i da se zbog svega što je preživela oseća i psihički loše. O svemu je obaveštena i Direkcija za javnu bezbednost, koja joj je pružila utočište i smestila je u ustanovu koja se brine o žrtvama porodičnog nasilja.

Brojke: 10

sati povređena Tanja bila zaključana u sobi 2

godine bila u vezi s nasilnikom

Branka Travica

