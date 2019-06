POTRESNA ISPOVEST BRUTALNO PRETUČENE SRPSKE MANEKENKE: Pocepao mi je odeću koju sam nosila, a onda je krenuo da me tuče nogama, pesnicama! Upiškila sam se od bolova, bila sam sva KRVAVA! TURČIN JE UNAKAZIO (FOTO)

Srpski top-model Tanja Đukić (24), koju je zverski pretukao dečko Turčin Čagri Tortop, ispričala je za Kurir da se nakon zverskog iživljavanja vratila u Srbiju kod svojih roditelja jer tamošnje vlasti nisu ni pokušale da procesuiraju nasilnika.



Đukićeva je sa svojim zlostavljačem bila u vezi dve godine, a upoznali su se nakon njenog preseljenja u Istanbul, gde je došla posredstvom modne agencije za koju je radila. Kako kaže, prethodno je radila u Francuskoj, Kaliforniji, Meksiku, Indiji...

Ljubomora

- Ubrzo smo počeli da živimo zajedno, jer je on zahtevao da se iselim iz stana u kom sam prethodno živela. Polako sam prestala da putujem, da radim, da izlazim, sve na njegov nagovor. Veza je postala veoma ozbiljna i često smo dolazili u Srbiju, slavili Uskrs, Božić - rekla je ova nesrećna devojka.

Ona kaže da niko nije mogao ni da pretpostavi da će se njena veza okonačti na ovakav način.

- U nedelju sam imala slikanje i on je došao po mene i odmah me napao da

sam flertovala s fotografom. Pokušavala sam da ga smirim i da mu objasnim da je sve to u njegovoj glavi i da mora da se iskontroliše, ali nažalost, nisam uspela. Došli smo u stan, gde mi je pocepao svu odeću koju sam nosila, oduzeo telefon i zaključao vrata i spustio sve metalne zaštite za prozore kako ne bih dozivala pomoć - kaže Đukićeva i dodaje:

Jezive povrede

- Tukao me je čime je stigao, nogama, rukama, pesnicama. Upiškila sam se od bolova u jednom trenutku, krv mi je išla na nos, usta, uho. Nakon četiri sata me je ostavio na miru i zaključao u sobu - kazala je nesrećna devojka.

Ona kaže da je nasilnik već sutradan hteo da nastavi sa zverskim batinanjem, ali da je ona uspela da ga ubedi da samo želi da bude s njim i da će mu sve oprostiti.



- Izašli smo zajedno napolje, a ja sam utrčala u prvi kafić i pozvala policiju. U bolnici su mi konstatovali frakturu lobanje, gomilu podliva, modrica, pocepanu usnu i iščupan pramen kose. Podnela sam krivičnu prijavu protiv njega i istog dana je majka došla po mene i vratila me u Srbiju. Turska policija nije ni pokušala da ga uhapsi ili optuži, već je samo pozvan na kratko saslušanje - kaže naša sagovornica.



Pozadina odnosa

Ja sam bila finansijer naše veze

Tanja Đukić tvrdi da njena veza sa dečkom nasilnikom nije bila iz koristoljublja.

- Imam dokaze da sam toliko toga upravo ja finansirala, od zajedničkog stana do putovanja. Veza je bila iz čiste ljubavi i koštala me je mojih snova, karijere, putovanja, sve sam napustila zbog te veze. Problem je bila njegova patološka ljubomora, često se dešavalo da me počupa, gurne, udari mi šamar, a nakon toga plače, izvinjava se, obećava da se to nikad neće ponoviti i tako sve ukrug - rekla je Đukićeva