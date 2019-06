SLUČAJ DURMITOR: Muratoviću nanogica umesto pritvora, pogledajte kako je izgledala munjevita akcija hapšenja! (KURIR TV)

BEOGRAD - Viši sud u Beogradu ukinuo je danas nakon suđenja pritvor Mitru Muratoviću, jednom od uhapšenih u beogradskom restoranu "Durmitor", u junu 2017. godine.

Muratoviću je međutm izrečena mera zabrane napuštanja stana uz elektronski nadzor, odnosno biće u kućnom pritvoru uz nanogicu, preko koje će se pratiti njegovo kretanje i da li poštuje izrečenu zabranu.

On je u pritvoru bio od hapšenja, 1. juna 2017. godine.

Inače Muratoviću i Milošu Niloviću, za koje mediji pišu da su pripadnici takozvanog "škaljarskog klana" iz Crne Gore, sudi se zbog nedovoljenog držanja oružja. Njih dvojica su navode medija negorali na suđenju.

Iako su danas bile najavljene završne reči tužilaštva i odbrane, sud je odlučio da u septembru pregleda još snimak hapšenja u Durmitoru. Nastavak suđenja zakazan je za 13. septembar.

U "Durmitoru" je 1. juna 2017. godine policija uhapsila ukupno 10 osoba, ali su se nakon istrage na optužnici našla samo Muratović i Nilović i Ilija Zec, koji je u maju 2018. godine na osnovu sporazuma o priznanju krivičnog dela sa Višim javnim tužilaštvom, osuđen na uslovnu kaznu zatvora od 10 meseci sa rokom provere od tri godine i novčanu kaznu od 20.000 dinara.

Ove godine je povodom istog slučaja podignuta optužnica i protiv Mališe Vučića čiji su DNK tragovi naknadno utvrđeni na zaplenjenom oružju.

Ta optuznica još nije stupila na pravnu snagu.

Pri hapšenju kod Muratovića su pronađena dva pištolja. Tužilaštvo smatra da je on vlasnik jednog, dok su drugi pištolj naizmenicno nosili on i Nilović. Muratović je na početku suđenja u maju prošle godine negirao krivično delo tvrdeći da je krenuo da preda oružje u policijsku stanicu preko puta restorana, ali da je uhapšen pre nego što je uspeo da to uradi.

On je bio u pritvoru od hapšenja 1. juna 2017, zbog opasnosti da će ponoviti krivično delo, jer je i ranije osuđivan zbog nošenja oružja.

Muratović i Nilović optuženi su za krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. "Škaljarski klan" se inače u Srbiji i Crnoj Gori povezuje sa nizom ubistava i trgovinom narkoticima, a pojedinim pripadnicima je prošle godine zabranjen ulazak u Srbiju odlukom nadležnih u MUP.

