SIN KRISTIJANA GOLUBOVIĆA MOTKOM PRETUKAO MLADIĆA U PARKU! Lazar (25) će robijati sa ocem?!

Lazar Đukić (25), sin Kristijana Golubovića, juče ujutru je, navodno, u parku na Topličinom vencu u strogom centru Beograda drvenom motkom pretukao Uroša P. (34).

Kristijanov naslednik je u policiji nevešto negirao da je napao Uroša i da mu je polomio nos.

Incident se prema rečima izvora iz istrage, dogodio u četvrtak oko četiri sata ujutru u Zmaj Jovinoj ulici. Prema rečima napadnutog Uroša P. on je prolazio kroz park u kom je bio Lazar sa još nekoliko svojih prijatelja.

- Ustao je i krenuo ka meni. Bez ijedne reči udario me je drvenom palicom u lice. Pao sam. Osetio sam da mi je nos pukao. Mladić koji me je udario je sa svojim prijateljima odšetao iz parka kao da se ništa nije dogodilo. Prolaznici su pozvali policiju i Hitnu pomoć i ja sam prevezen na VMA, gde je utvrđeno da imam prelom nosa - rekao je povređeni Uroš.

Ovako su mu nekada privodili oca foto: Printscreen

Patrola policije je ubrzo locirala i privela Lazara Đukića na saslušanje u policijsku stanicu.

- On je izjavio da je tačno da je bio sa drugovima u Parku vojvode Vuka i da je video mladića kako prolazi. Međutim, nevešto je naveo da nema nikakve veze sa njegovim prebijanjem niti je video nekoga ko ga je tukao - rekao je izvor iz istrage.

Protiv Lazara Đukića policija je u redovnom postupku podnela krivičnu prijavu za nanošenje teških telesnih povreda i nije mu određeno policijsko zadržavanje. U slučaju da dođe do suđenja i Lazar bude proglašen krivim, za ovo krivično delo je zaprećena kazna od šest meseci do pet godina zatvora.

Inače, Lazar Đukić je najstarije dete Kristijana Golubovića, jednog od retkih preživelih žestokih momaka iz devedesetih godina i aktera kultnog filma "Vidimo se u čitulji".

Kristijan je Lazara priznao za sina tek dvadeset godina posle rođenja. Naime, kako je sam Kristijan tokom boravka u rijalitiju "Farma" 2015. godine ispričao, on nije bio upisan kao Lazarev otac jer su se on i Lazareva sada pokojna majka Danijela dogovorili da to ostane tajna zbog dečakove bezbednosti.



Kristijan sa robije izlazi sledeće godine

Kristijan Golubović trenutno izdržava kaznu zatvora od osam godina, na koju ga je osudio Viši sud u Beogradu zbog preprodaje heroina. Ta kazna mu ističe u aprilu 2020. godine. Kristijan je uhapšen u januaru 2010. godine zbog dilovanja heroina. U pritvoru je tada proveo tri i po godine, nakon čega je pušten da se brani sa slobode, tokom koje je učestvovao u rijaliti-programima. Nakon što je pravosnažno osuđen u novembru 2014. godine, još godinu i po dana je uspevao da odlaže odlazak u zatvor. Na robiju je otišao u martu 2016. godine.

(Kurir.rs/Informer)

Kurir