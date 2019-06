JOVANA JE KOBNE VEČERI PO SVAKU CENU HTELA DA SE PROVOZA NA MOTORU: Ispovest svekra tinejdžerke nastradale u Obrenovcu, otkrio šta se dogodilo uoči TRAGEDIJE

Zoran Aleksić iz sela Stubline, svekar tinejdžerke (16) koja je u sredu poginula u udesu u Obrenovcu kada je na motor na kom je bila sa bratom Milutinom Božovićem (22) naleteo "reno klio", ispričao je da je Jovana insistirala kobne večeri da se provoza na motoru.

"Milutin je u sredu tim prokletim motorom došao kod nas da vidi Saru. Jovana je prvo tražila od mog sina Slobe, njenog muža, da je provoza po selu, ali on nije hteo. Rekao joj je: "Na tom motoru ne rade prednje kočnice i nema svetlo, neću da te vozim!"", rekao je Zoran i dodao da je Jovana zatim otišla da uspava Saru, a njegov sin u prodavnicu.

Prema njegovim rečima, kada je Sara zaspala, Jovana je oko 21 sat uspela da nagovori brata Milutina da je provoza na "suzukiju", jer se ranije nikada nije vozila na motoru.

"Slobodan je prvo otišao do prodavnice, a kada je video da ne radi, krenuo je do benzinske pumpe da kupi sokove. Dok je prilazio, video je saobraćajni udes i Jovanu kako mrtva leži pokraj motora. Pored je bio Milutin, koji je jaukao od jakih bolova. Slobodan nije mogao da veruje šta se dogodilo, jer je samo dvadesetak minuta ranije izašao iz kuće u kojoj je njegova žena bila živa i zdrava", rekao je on i dodao:

"Mislim da sad Slobodan izdržava samo radi ćerke Sare. Planirali su da imaju još dece, a sada se ovo desilo.

Slobodano je juče otišao da sa obdukcije preuzme Jovanino telo i prebaci ga u kuću njenog oca Radeta Božovića. Kako se saznaje, po želji Jovaninog oca ona će biti sahranjena u subotu u rodnom selu Trstenica.

Milutin Božović je teško povređen, ali nije životno ugrožen.

