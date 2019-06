VIDEO SE SA DRUGOM PA OTIŠAO U SMRT! MERCEDES POKUPIO NIKOLU, OSTAO DA LEŽI U LOKVI KRVI: Tuga u porodici Radulović, mladi bajker poginuo nedaleko od kuće

Motociklista Nikola Radulović (21) iz sela Miloševac poginuo je u četvrtak oko 19 sati na Carigradskom putu između Velike Plane i Smedereva, kada ga je pokosio vozač "mercedesa".



Kako Kurir saznaje, nesreću je navodno skrivio vozač automobila koji nije poštovao prvenstvo prolaza kada je sa sporednog pokušao da se uključi na Carigradski put, kojim se kretao nesrećni mladić svojom "jamahom".

Vraćao se od druga

Smrt mladog bajkera, koji je i otac trogodišnjeg deteta, zavila je u crno porodicu Radulović. Njegov otac Jovan jedva je skupio snage da za Kurir ispriča šta se desilo kobne večeri.

- Nikola se vraćao kući od druga. Stao je usput na benzinsku pumpu, sipao gorivo i nastavio u Miloševac, gde inače živimo. Nekoliko stotina metara dalje udario ga je crveni "mercedes", koji se sa lokalnog puta prekriven tucanikom uključivao na Carigradski put. Od udarca, Nikola je pao sa motora na kolovoz i ostao da leži u lokvi krvi. Lekari nisu mogli da mu pomognu jer je preminuo na mestu nesreće - ispričao je neutešni otac.

foto: Privatna Arhiva

Voleo motore

On dodaje da je Nikola bio dobar vozač i da nikada nije skrivio nikakav udes.

- Nije imao nikakve poroke. Voleo je motore i vozio ih je od svoje 15 godine. Put na kome je izgubio život nema nijedan saobraćajni znak, a sama raskrsnica je veoma opasna. Pitam ovu državu, koliki je to trošak kad dosad nisu uspeli da obezbede to mesto - kaže naš sagovornik.

On dodaje da je Nikola iza sebe ostavio suprugu, dete, brata, roditelje i mnogobrojnu rodbinu i prijatelje.



- Za deset dana trebalo je da proslavimo unučetu rođendan. Dogovarali smo se, Nikola je imao svoje planove koje sada, nažalost, nikada neće ostvariti. Radio je kao varilac u "Goši ", skoro je dobio ugovor za stalno zaposlenje. Podigao je kredit i kupio kola - kazao je Jovan Radulović.

foto: Privatna Arhiva

Još dve nesreće

Dvojica vozača poginula kada su sletela s puta

Nišlija A. S. (26) poginuo je juče ujutru kada je automobilom marke "dačija" sleteo sa puta kod sela Ravna Dubrava kod Vladičinog Hana. Telo nastradalog iz smrskanog automobila izvukli su vatrogasci, a pretpostavlja se da je on zbog teških povreda preminuo na mestu udesa. Nekoliko sati ranije, u drugoj nesreći poginuo je Goran R. (49), kada je automobil "opel vektra", kojim je upravljao, sleteo sa lokalnog puta u ataru sela Veliko Krčmare kod Rače. I dalje nije poznato zašto je Goran izgubio kontrolu nad vozilom, a nakon što je policija obavila uviđaj, pokrenuta je istraga koja bi trebalo da otkrije uzrok nesreće.

foto: Privatna Arhiva



Poginula devojka na Ibarskoj

Direktan sudar kamiona i "renoa"

Devojka S. J. (25) poginula je u saobraćajnoj nesreći koja se desila na Ibarskoj magistrali kod mesta Veliki Crnjani kod Lazarevca kada je, kako nezvanično saznajemo, iz zasad nepoznatih razloga vozeći "reno" prešla u suprotnu traku i direktno se sudarila sa kamionom, kojim je upravljao P. M. (26). Direktan sudar putničkog i teretnog vozila desio se u noći između petka i subote oko četiri sata, a nesrećna devojka nastradala je na mestu udesa, dok vozač teretnog vozila nije povređen. Policija je obavila uviđaj, telo devojke preneto je na sudsku medicinu, a istragom, koja je u toku, biće poznati detalji kako je došlo do ove nesreće.

(Kurir. rs/Jelena Rafailović/ Foto: Privatna arhiva, printscreen)

