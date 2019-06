SIN SURČINCA NATERAO NEĐU DA GLEDA KAKO MU UBIJA MAJKU I TETKU: Dragoslav ga vezao, pa pred njim satima mučio dve starice, a ONDA GA OVERIO pa sva tela bacio u septičku jamu!

Neđa Šubara Šubi (42) gledao je kako mu Dragoslav Jovanović (25) i njegov saučesnik Miloš S. (31) muče i ubijaju majku Darinku (75) i nepokretnu tetku Milju Petković (80) pre nego što je i sam likvidiran, saznaje Kurir.



Izvor Kurira otkriva da su Šubara i dve starice ubijeni u svojoj kući u Dobanovcima, odakle su Jovanovićevim automobilom odvezeni do Surčina i bačeni u septičku jamu.

Ubijeni u svojoj kući

- Istragom je utvrđeno da su Dragoslav i Miloš S. 5. juna došli u Dobanovce i u kući zatekli Neđu, njegovu majku i tetku, s kojima je on živeo. Prvo su za stolicu vezali Neđu, koji je inače bio izuzetno krupan i snažan čovek, a onda su počeli da se iživljavaju nad nesrećnim staricama. Iako je Milja bila u invalidskim kolicima, to ih nije sprečilo da je udaraju, šutiraju i dave do smrti. Isto su učinili i sa Neđinom majkom. Dok su krvnički mučili i ubijali bake, Neđa je morao sve to da gleda i da sluša njihovo zapomaganje. Navodno žrtva je molila krvnike da ne maltretiraju nedužne žene, ali uzalud - kaže naš izvor i dodaje da su se mladići iživljavali nad žrtvama satima.

- Pretpostavlja se da je Jovanović na taj način hteo da se osveti Šubari, s kojim je poslovno sarađivao i koji mu je navodno dugovao novac za stan. Na kraju, kad su žene preminule, Jovanović je ubio i Neđu hicima iz pištolja. U kući ubijenih navodno su nađeni tragovi zločina - priča izvor i nastavlja:



- Ni to što su ih ubili na zverski način monstrumima nije bilo dovoljno, nego su žrtvama vezali i cigle oko vrata kako tela ne bi isplivala iz jame s fekalijama.

Komšije su ubijenog Neđu poslednji put videle u sredu, 5. juna, kako s majstorima radi na ogradi oko kuće.

- U kuću u Dobanovcima se doselio pre nekoliko godina. Živeo je tu s majkom i tetkom. Bio je izuzetno finansijski jak, imao je biznis s preprodajom automobila - kaže jedan poznanik i dodaje da je svima neverovatno da je Šubara nekome ostao dužan.

Imao novac

- Imao je dosta novca. Nikada nikome nije ostajao dužan i sve rokove je uvek poštovao, pa je čudno da je dugovao Dragoslavu. Čuli smo da je taj stan na Ledinama koji je kupio od Dragoslava već bio isplatio, jer je dao ne jedan, nego dva luksuzna automobila, tako da je tu nekretninu isplatio - kaže prijatelj i dodaje da postoji i sumnja da su se Šubara i Jovanović zakačili oko nečeg drugog.



- Ne verujemo da je motiv za ubistvo dug, pre će biti da su neki drugi neraščišćeni računi u pitanju - dodaje on.



Podsetimo, Dragoslav Jovanović je s trojicom drugova počinio masakr u Dobanovcima, a potom leševe sakrio na placu svog oca, iza tržnog centra u Surčinu. Pet dana posle toga on je na Novom Beogradu pokušao da ubije suprugu Teodoru (25), pa je pucao sebi u glavu. Od povreda je preminuo tri dana kasnije, a njegovi drugovi i saučesnici u zločinu uhapšeni su pre tri dana.





U ŠOKU Ispovest rođake ubijene porodice Mislili smo da su otputovali,

nismo ni slutili da su pobijeni Bojana Šubara, bratanica Neđe Šubare, ispričala je u ispovesti za Kurir da su njen stric i bake nestali početkom juna i da je to primetio njihov rođak Danko kada je otišao u Dobanovce da ih obiđe.

- Danko živi blizu njih, pa im je otišao u posetu. Kuća je bila zaključana, a telefoni isključeni. Njemu je to bilo čudno, pa me je obavestio, ali sam ja bila na putu i verovala sam da je i moj stric otputovao negde sa bakama i zaboravio da se javi. Kad smo videli da ih nema danima, prijavili smo nestanak policiji - priča potresena Bojana i nastavlja:

- Neđa mi nije pričao o Dragoslavu Jovanoviću, iako je često pominjao svoje poslovne partnere... Prvi put smo za njega čuli kad je otkriven zločin. Neđa je preprodavao kola, nikad se nije bavio kriminalom - kaže bratanica.

Bojana ističe da je Neđa bio divan čovek velikog srca.

- Svima je pomagao, brinuo je o majci i tetki, održavao kuću, sadio cveće... Izgledao je opasno, ali ni mrava ne bi zgazio. Svi smo istraumirani zbog ovoga što mu se dogodilo - očajna je rođaka.

Ona je dodala da je čula da je motiv za brutalni zločin navodni dug za stan:

- Saznala sam da je Neđa bio vezan i da je bio primoran da gleda kako mu muče majku i tetku. Ne znam kako je neko mogao da pobije celu porodicu! Pa svako ko je jednom ušao u crkvu i prekrstio se ovako nešto ne bi mogao ni da shvati, a kamoli da uradi. Ako je imao psihičke probleme, trebalo je da se leči! Besna sam.

Bojana Šubara kaže da se klupko odmotalo tek kad je otac osumnjičenog Dragoslava Jovanovića obavestio policiju o tome da po Surčinu kruže priče da je njegov pokojni sin počinio zločin.

- Hvala Dragoslavljevom ocu, koji je čuo priče o nestanku i skupio snage da prijavi svog sina policiji, jer sumnjam da bismo se mi snašli i sklopili sve kockice. Kad je Dragoslav ranio suprugu i sebe na Novom Beogradu, nismo ni pomislili da je pre toga već počinio ubistva - kaže Bojana.



Potresne reči

Presudio ti je dečak

Bratanica se od Neđe oprostila i na društvenim mrežama potresnom oproštajnom porukom.

- Naš veliki gospodine, domaćine, dostojanstveni striče, moj zaštitniče. Voljeni sine, dobri druže, veliki dečače. Pa rat prođosmo, ne izgubismo život, ali se nađe neki dečak da da sebi za pravo da ti presudi. I tebi i bakama. Nikada ti nisam rekla koliko te volim, stalno sam ti nešto zamerala, a sada bih dala život da te opet zagrlim - napisala je rođaka i dodala: - Verovala sam da će uskoro veselje. Prvo tvoje, pa moje... Udaću se, Mikane moj.



Prijatelji i poznanici

Neđa se kleo u Staklenog



Prijatelji zverski ubijenog Šubare još uvek ne mogu da veruju da se ovako nešto desilo, jer je, kako kažu, Neđa bio jak i fizički, ali i materijalno.

- On je imao novca koliko je hteo. Radio je sve i svašta, radio sa automobilima, sa nekretninama. Tačno je da je neko vreme sarađivao s Dragoslavom Jovanovićem, ali možda zbog toga što je izuzetno poštovao njegovog oca Ljubomira. Stakleni i Neđo su bili u odličnim odnosima. Stakleni je za njega bio brat, tako ga je oslovljavao, ma kleo se u njega. Ne znam šta se to između ove dve porodice desilo i šta je zapravo od svega što je do sada objavljeno tačno - rekao je prijatelj.



x 12 dana leševi bili skriveni u septičkoj jami

x 3 osobe ubijene

x 4 mladića osumnjičena za zločin

Uloge u zločinu

- Dragoslav Jovanović, ubio se - direktni izvršilac trostrukog ubistva

- Miloš S., branio se ćutanjem u tužilaštvu - osumnjičen da je žrtve vezao selotejpom

- Nikola Č., izneo odbranu pred tužiocem - osumnjičen da je ubice odvezao kolima sa mesta zločina

- Lazar D., zanemeo na saslušanju - osumnjičen da je čuvao stražu dok su Miloš S. i Jovanović bacali tela u jamu

6 kilometara su ubice vozile leševe

