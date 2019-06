KONAČNO OTKRIVENO ZAŠTO JE SURČINAC KRVNIČKI POBIO TROJE LJUDI: Dragoslav se iživljavao nad Neđom i staricama zbog MIZERNOG duga za automobil! JEZIVO OTKRIĆE

Podsetimo, drama u Surčinu počela je pre nekoliko dana, kada je Ljubiša Jovanović Stakleni prijavio policiji da je njegov sin, koji je izvršio samoubistvo nekoliko dana ranije, umešan u nestanak Neđe Šubare, njegove majke Darinke i tetke Milje Petković. Policija je u septičkoj jami iza tržnog centra pronašla tela nesrećne porodice i uhapsila još tri mladića zbog saučesništva.

Kupoprodaja stana

- Sukob između Jovanovića i Šubare navodno je izbio zbog duga. Šubara je kupio stan od Dragoslava i umesto novca mu je dao luksuzni "mercedes", čija je vrednost oko 70.000 evra. Sumnja se da su se njih dvojica pogodili za iznos koji je bio približno isti, a Šubari je navodno preostalo da mu preda još svega 2.000 evra. Tokom dosadašnje istrage pojavile su se informacije i da je žrtva Jovanoviću dala i drugi skupoceni automobil, ali da ovome to nije bilo dovoljno i insistirao je na novcu - ispričao je za Kurir dobro obavešten izvor.

U odnosu na vrednost vozila od 70.000 evra, dug od 2.000 evra je mizerna cifra. Upravo zbog tih para Dragoslav je krvnički ubio čoveka i dve starice, a posle samo nekoliko dana izrešetao svoju suprugu u Bloku 45, posle čega je sebi ispalio metak u glavu.

Bavio se automobilima... Neđa Šubara foto: Privatna arhiva



Tokom monstruoznog zločina, s Jovanovićem je u kući porodice Šubara navodno bio Miloš S., koji ih je vezao.

- Dragoslav je tukao majku i nepokretnu tetku nesrećnog Neđe, a on je vezan sve to morao da gleda i preklinje ga da prestane. Na kraju, kad su žene od mučenja preminule, iz pištolja je ubio Šubaru, a potom njihova tela bacio u septičku jamu. Oko vrata im je vezao cigle kako ne bi isplivali - objasnio je naš izvor.

Nestanak

Misteriozni nestanak porodice iz Dobanovaca prijavili su rođaci koji su krenuli u posetu, ali su zatekli zaključanu kuću i ugašene telefone.

Kuća strave u Dobanovcima foto: Vladimir Šporčić



- Mislili smo da je stric sa bakama otputovao i zaboravio da se javi. Međutim, kako ih nije bilo, alarmirali smo policiju. Čuli smo da je motiv dug, ali mi stvarno nismo znali za njegova dugovanja, niti je on bio čovek koji je imao bilo kakav problem - kazala je za Kurir Bojana Šubara, Neđina bratanica.

Mesto gde su bačene žrtve foto: Vlada Sporčić



Da podsetimo, klupko tragedije počelo je da se odmotava pre desetak dana, kada je Dragoslav Jovanović pucao u suprugu Teodoru, pa u sebe na Novom Beogradu. On je nakon četiri dana preminuo, a do njegovog oca su došle priče da je umešan u nestanak porodice, što je on odmah prijavio policiji.

Blok 45 foto: Kurir, Privatna Arhiva

Čekaju tela

Sahrana u Beogradu

Neđina bratanica nam je rekla da će porodica Šubara biti sahranjena najverovatnije u Surčinu.

- Razmišljali smo da ih sahranimo u rodnom mestu, ali je to previše komplikovano. Čekamo da se završi obdukcija, pa da utvrdimo tačno vreme i mesto pogreba - kazala nam je Bojana Šubara.



(Kurir.rs/Jelena Ivić)

