IZAŠLA IZ ZATVORA, PA POSLE 3 DANA UBILA PRIJU: Usred noći lupala na vrata, polomila prozor i zapucala! Boranka osuđena na skoro 14 godina robije

Visi sud u Zaječaru osudio je Andiku Osmanović (52) iz Bora nepravnosnažnom presudom na 13 godina i 8 meseci zatvora zbog teškog ubistva i nelegalnog držanja oružja.

Andika je 21. septembra prošle godine pucnjem iz krateža ubila svoju priju, samo tri dana nakon što je puštena iz pritvora zbog sumnje da je sa dvojicom saučesnika iz magacina RTB Bor ukrala tri tone bronzanih odlivaka, vrednih 2,5 miliona dinara.

Boranka je 21. septembra 2018. godine, dva sata iza ponoći, pucnjem iz krateža ubila svoju bivšu priju Alenšu Turku (39).

"Ona je 13 dana pre toga uhvaćena sa svojim saučesnicima D. Dž. (29) i S. J. (27) kad je kombijem iz centralnog magacina RTB Bor pokušala da ukrade odlivke. Troje lopova uspelo je da iz magacina izveze bronzu, ali ih je policija ubrzo posle krađe uhvatila i smestila u pritvor", rekao je tad izvor upućen u istragu.

Andika i njeni kompanjoni tada su identifikovani zahvaljujući snimcima sa sigurnosnih kamera, koje su zabeležile lopovluk, a nikome nije jasno kako su toliku količinu bronze utovarili u kombi.

Čim se našla na slobodi, Andika je počinila novo krivično delo, ali ovog puta mnogo teže i krvavije.

Podsetimo, u noći između četvrtka i petka Osmanovićeva je došla na vrata porodice Turku kako bi svoju bivšu snaju Isidoru (18) vratila kući. U tom trenutku Isidora je s mlađom sestrom i roditeljima spavala.

"Andika je zahtevala da se devojka vrati, jer je od njenog sina pobegla sedam meseci ranije. Vikala je da će ih sve pobiti, lupala na vrata, a onda ih i razvalila. Nesrećna porodica se sakrila u spavaćoj sobi, ali je pomahnitala žena polupala prozor, provukla kratež i ispalila osam hitaca. Jedan od njih smrtno je ranio Alenšu Turku, koja je momentalno preminula - rekao je tad izvor iz istrage.

Policija, koju je Isidorin otac zvao, stigla je u tom trenutku i jedva uspela da savlada Andiku i spreči veću tragediju.

Isidora Turku od Osmanovića je pobegla kad je napunila 18 godina, a tokom šest godina, koliko je živela sa ovom porodicom, prošla je torturu.

"Imala sam 12 godina kad me je Andikin sin oteo i prisilio da mu budem žena. Cela njegova porodica me mučila, vređala, tukao me ko god je stigao. Bila sam tamo pod prisilom, živela sam gore nego rob. Zbog toga sam nakon nekoliko meseci uspela da pobegnem kod roditelja, ali je tada Andika došla kod nas, izvadila pušku i kazala da će ''raditi sačma'' ako odbijemo. Nisam imala kud i vratila sam se, a tortura je postala gora nego ikad", rekla je Isidora.

