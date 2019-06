OTAC MOTOCIKLISTE STRADALOG KOD VELIKE PLANE: Ubio mi je sina, a braniće se sa slobode!

Jovan Radulović, otac motocikliste Nikole Radulovića (21) iz sela Miloševac, koji je 13. juna poginuo u saobraćajnoj nesreći, kaže da je očajan zbog toga što M. N. (60), s kojim se njegov sin sudario, nije zadržan u pritvoru.



Nesreća se desila na Carigradskom putu, između Smedereva i Velike Plane, kada na Radulovića, koji se na motoru kretao glavnim putem, iz sporedne ulice naleteo "mercedes" kojim je upravljao M. N.



- Sumnjam da će njega stići zaslužena kazna za smrt mog sina. Tu sumnju mi podgreva i to što je on posle tragedije pušten da se brani sa slobode, a postoji video-snimak udesa, na kome se vidi kako neoprezno izleće na glavni put, pravo pred motor. Ne poričem da je moj sin vozio brzo, ali on je bio na glavnom putu, a vozač "mercedesa" nije ni pogledao levo, jer da jeste, video bi ga - kaže Jovan i nastavlja:



- Krivo mi je što mu sudija nije odredio pritvor, iako je imao čak tri osnova za to, ali nijedan nije uzeo u obzir zbog toga što ranije nije osuđivan. On je svojom nepažnjom uticao na to da mog sina više nema.



On ističe da mu posebno teško pada to što je njegov unuk, koji ima samo godinu dana, ostao bez oca, i to pred svoj rođendan.

- Dete ga traži iz sobe u sobu. Hoće da ga vodimo na mesto gde je motor bio parkiran. Mali je i, nažalost, oca neće ni zapamtiti. S jedne strane bol koja ne prolazi, s druge sumnja i strah da ubica mog deteta neće ni odgovarati - plačući kaže Jovan.

(Kurir.rs/J. R./foto:privatna arhiva)

