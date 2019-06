SRAM VAS BILO OLOŠI! Brat mu je brutalno ubijen, a UBICA JE TELO RASKOMADAO I STAVIO U DŽAKOVE! Bio je toliko šokiran izricanjem presude, da je rešio da uradi ono što niko u sudnici nije očekivao...

Viši sud u Beogradu osudio je juče na 15 godina zatvora Obrena Zirojevića (38) zbog brutalnog ubistva Draga Mašulovića (61) 30. januara 2015. u beogradskom naselju Mirijevo.

Njemu je prvobitno bila izrečena kazna od 40 godina zatvora, međutim nju je Apelacioni sud ukinuo. U sudnici je tokom izricanja druge presude nastao haos, porodica ubijenog Mašulovića bila je šokirana odlukom suda.

Zirojević je juče osuđen za krivično delo ubistvo za koje je maksimalna zaprećena kazna zatvora od 15 godina, na koju je i osuđen. Zirojeviću se u kaznu uračunavaju i četiri godine koje je proveo u pritvoru, što znači da mu je na robiji ostalo svega 11 godina.

Ovo je druga prvostepena presuda pošto je prvu, kojom je bio osuđen na 40 godina zatvora zbog teškog ubistva na svirep i podmukao način i iz koristoljublja, ranije ukinuo Apelacioni sud i naložio da se suđenje ponovi. Izvedeni su još neki dokazi, zbog čega je optužnica u međuvremenu izmenjena.

- Prema optužnici, optuženi se teretio za teško ubistvo na surov način iz koristoljublja. Međutim, veštačenje izvedenih dokaza ne upućuje na pouzdan način da je ubistvo počinjeno na svirep način, niti iz koristoljublja - rekla je sudija.

I na ovu presudu stranke i branioci mogu izjaviti žalbu Apelacionom sudu.

Objavljujući presudu, sudija je rekla da je Zirojević kriv što je u stanu u Mirijevu u stanju smanjene uračunljivosti, ali svestan dela koje čini, ubio Draga Mašulovića na taj način što mu je naneo 15 udaraca u glavu tupim predmetom.

Sudija je detaljno opisala da je Zirojević žrtvu udarao u potiljačni deo glave, zbog čega je Mašulović zadobio višestruke prelome kosti glave i oštećenja moždanog tkiva.

Sve ovo, piše u presudi, dovelo je do trenutne i nasilne smrti.

- Zirojević je, potom, Mašuloviću odsekao obe ruke i obe noge, te je butine spakovao u PVC džak, pa u platneni džak, a isto je uradio i sa trupom i rukama, koje je zatim Mašulovićevim "audijem" odvezao u Mašulovićevu garažu u Mirijevu i auto tu ostavio - stoji u presudi.

Izricanju presude prisustvovali su rođaci Mašulovića, a Dragov brat burno je reagovao na izrečenu kaznu.

On je ustao iz publike vidno uznemiren i obraćajući se sudiji rekao: "Sram vas bilo, ološi. Pustite ga odmah!"

On je nakon toga napustio sudnicu.

Nakon objavljivanja presude on nije želeo novinarima da detaljnije komentariše presudu, već je samo ponovio isto što je rekao u sudnici.

S druge strane, Zirojević je prilikom izricanja presude bio potpuno miran. On je u Viši sud doveden iz zatvora, a sudija je rekla da mu se produžava pritvor, a koji može trajati do pravosnažnosti presude, a najduže do upućivanja na izdržavanje kazne zatvora.

Raskomadao mu telo, pa ga ostavio u gepeku njegovog "audija"

Nakon ovog stravičnog ubistva Mašulovićevo raskomadano telo pronašao je Mašulovićev kum Boža Drašković u garaži u Ulici Jovanke Radaković u Mirijevu.

- Ušao sam u garažu, nisam palio svetlo. Zatekao sam jeziv i nestvaran prizor. Video sam obrise tela bez ekstremiteta, prepoznao sam lice. Trup je bio položen na leđa. Istog trenutka mahinalno sam izašao iz magacina, zatvorio vrata i zaključao ih - ispričao je tada Drašković.

Policija je saslušala rodbinu i prijatelje ubijenog među kojima se našao i Zirojević, koji je bio Mašuloviću prvi komšija i poslovni saradnik.

U razgovoru, Zirojević je izgovorio nekoliko nelogičnosti i to je bilo odmah sumnjivo. Ponuđen mu je poligraf, ali testiranje nije bilo uspešno zbog velikog broja lekova za smirenje koje je Zirojević uzimao.

Čim je stigla dozvola za pretres njegovog stana, policija je u njemu zatekla stravičan prizor - u kesama, uredno spakovanim, bila je krvava odeća koju je Zirojević nosio u trenutku zločina, ali i natkolenice Mašulovića, koje su nedostajale prilikom pronalaska tela i koje je Zirojević sakrio u stanu.

U stanu u Mirijevu pronađen je alat - brusilica i bonsek za koji se sumnja da je Zirojević koristio prilikom monstruoznog zločina.

I DNK testiranja i uzorci iz stana poklopili su se sa DNK uhapšenog Zirojevića.

Zirojević priznao ubistvo

Do nesuglasica između Zirojevića i Mašulovića došlo je zbog navodnog duga. Zirojević je priznao zločin i rekao da se kaje zbog zločina i tvrdio da je Mašulovića ubio jer ga je pritiskao da mu vrati novac, oko 3.000 evra, od džipa koji je prodao. Izvinio se porodici ubijenog i uputio saučešće.

- Proganjao me danima da mu dam novac od tog džipa koji sam prodao. Na kraju sam mu rekao, dođi, spremio sam ti pare. I odmah sam ga ubio - rekao je on na suđenju.

