OVO JE MANIJAK KOJI JE NAPAO DEVOJČICU (15) U ČAČKU: Milan (28) je pratio, ugurao u napušteno dvorište i iscepao joj odeću! TAKSISTA JE SPASAO: Čuo sam kako devojčica vrišti! Nasilnik je ranije napao još jednu ženu (FOTO, VIDEO)

ČAČAK – Milan Selimović (28) iz okoline Niša u centru grada fizički je nasrnuo na petnaestogodišnju devojčicu A.J. Ona je sa lakšim telesnim povredema prebačena u čačansku bolnicu, a njena majka Katarina Jerković kaže da će modrice proći, ali traume koje je njena kćerka preživela – neće nikada!

foto: Rina

“Fizički mi se dete oporavlja, ali ona već dva dana samo gleda u jednu tačku i govori kako više nikad neće izaći iz kuće. Ona ima samo 15 godina i verovatno ovaj strah nikad neće moći da prevaziđe”, kroz suze priča Katarina.

foto: RINA

Sve se dešavalo u noći između ponedeljaka i utorka. Selimović je prvo bio u jednoj od kladionica, gde je kako kaže Katarina, nasrtao na radnicu i krenuo i nju da prati.

“Kad je ona videla da on ne odustaje i da sve vreme ide za njom, pozvala je druga da je sačeka jer nije sama smela da se vrati do kuće. Sticajem okolnosti ona živi kod nas kao podstanar i sve mi je to ispričala. Kad je ušla bila je sva preplašena”, kaže Katarina.

Međutim, samo pola sata kasnije Katarinina kćerka je polusvesna dovežena kući.

“Moje dete se vraćalo iz grada. Međutim, videla je da neki crn mladić ide iza nje. Ubrazala je korak, ali i on je ubrzao za njom”, kaže Katarina i dodaje da od tad za njenu kćerku nastaje prava drama.

“Brzo ju je stigao, prišao sa leđa, uhvatio za kosu, počeo da je davi, udara pesnicama i pokušavao da je ugura u neko napušteno dvorište. Ona je u jednom trenutku uspela da se izvuče i potrčala ka nekoj kući vrišteći i dozivajući u pomoć, ali on ju je stigao i bacio na ogradu tog dvorišta. U tom trenutku Bog nas je pogledao jer je naišao moj kolega, taksista i spasio mi dete. Ne smem ni da zamislim šta bi se desilo da se on nije pojavio”, rekla je Katarina.

Ivan Milinković kaže da je krenuo da parkira svoje vozilo, jer je završio sa poslom i u centru grada zatekao stravičan prizor.

foto: RINA

“Ugledao sam čoveka kako vuče devojku, bije, cepa odeću sa nje. Kada sam prišao na nekih 20 metara video sam da se ona opire, hvata za ogradu da se otima. Počeo je da je vuče u neko napušteno dvorište. Naglo sam ukočio i kad su gume zaškripale on je nju pustio kao da ništa nije bilo okrenuo se i otišao ka Medicini rada”, izjavio je Ivan.

Polusvesnu devojčicu Milinković je podigao sa zemlje i uneo u kola gde je ona potpuno izgubila svest.

“Krenuo sam na pumpu da uzmem vodu da je osvestim. Ona je posle nekoliko minuta došla sebi i rekla da njena mama vozi kod nas u udruženju. I tada sam je prepoznao, jer onako raščupanu nisam ni znao ko je. Na putu do pumpe ona je svog napadača videla iz kola i ponovo počela da vrišti. Dovezao sam je do kuće, gde je ona pala na prag i počela majku da doziva u pomoć. Izašli su, polivali je vodom i sve to je trajalo nekih deset minuta”, rekao je Milinković.

I dok su Katarina i on razmašljali da li da zovu Hitnu pomoć i policiju, čuli su još jedan vrisak na Ljubić keju. Potrčali su ka mestu odakle su se čuli vrisci i zatekli ženu u žbunju koja mu se opire. Kad ih je nasilnik ugledao, pobegao je ka brani.

foto: RINA

“Napao je četrdesetpetogodišnju ženu koja se vraćala iz treće smene. Zatekli smo je svu krvavu i u podlivima, promenio joj je lični opis. Posle nam je rekla da ju je davio i udarao i da se spasila samo zato što ga je udarila u međunožje i tako je uspela da se izvuče”, ispričala je Katarina Jerković.

Milan Selimović pre nekoliko dana pušten je iz zatvora u Nišu, a u Čačak je došao da obiđe majku. Policija ga je uhapsila juče ujutru i određen mu je pritvor od 48 sati.

(Kurir.rs/RINA)

Kurir