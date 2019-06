ATENTATOR JE AGENT DRŽAVNE BEZBEDNOSTI: Zvezdan Jovanović na suđenju postavio trik pitanje, koje može promeniti sve što znamo o atentatu na Đinđića

Državna bezbednost mogla je da spreči ubistvo premijera Zorana Đinđića, ali neko je u toj službi zakazao - da li s namerom ili zbog lošeg rada, zasad je nepoznato!

To proizilazi iz priznanja svedoka-saradnika Dejana Milenkovića Bagzija, koji je na suđenju za pobunu „crvenih beretki“ priznao da je bio saradnik Državne bezbednosti! Bagziju je to priznanje izvukao Zvezdan Jovanović Zveki, osuđen za ubistvo premijera Zorana Đinđića.

Bagzi i Jovanović sreli su se oči u oči u sudnici Specijalnog suda u Beogradu:

Opt. Zvezdan Jovanović: Da li vas je izvesni Ljubo V. registrovao kao saradnika RDB-a?

Svedok Dejan Milenković: Jeste.

Opt. Zvezdan Jovanović: Hvala.

Predsednik veća: Dobro. Optuženi ako je, to je to pitanje...

Opt. Zvezdan Jovanović: Samo, moram na osnovu ovog pitanja. Da li je, da li ste prestali da budete saradnik RDB-a?

Svedok Dejan Milenković: Prestao sam.

Opt. Zvezdan Jovanović: Hvala.

Advokat Gradimir Nalić, jedan od branilaca Zvezdana Jovanovića, koji je pre nekoliko dana oslobođen optužbi za oružanu pobunu „crvenih beretki“, izjavio je da je Bagzi morao da obavesti službu da se sprema atentat na premijera.

- S obzirom na to da je priznao da je bio saradnik Državne bezbednosti, Bazgi je trebalo da obavesti svoje nadležne o tome šta se sprema, s obzirom na to da je bio pripadnik surčinskog, pa zemunskog klana, i time spreči ubistvo premijera Zorana Đinđića. Umesto da obavesti službu, on je seo u kamion i kod „Limesa“ pokušao da ubije premijera - izjavio je juče Nalić za list Alo.

Sagovornik kaže i da bi trebalo preispitati ko je sve od svedoka-pokajnika u procesu za ubistvo premijera Zorana Đinđića bio saradnik DB-a.





Mađarska kao tajna

U unakrsnom ispitivanju Jovanović je prethodno nastojao da od Bagzija sazna da li je imao poternicu u Mađarskoj i da li mu je u autu nađena droga, kao i da li je spasen zahvaljujući vezama u RDB.

- Ne želim da odgovorim na to pitanje - rekao je Milenković.

(Kurir.rs/Alo, D.Ćuruvija)

Kurir