STRAVIČAN KARAMBOL NA NAPLATNOJ RAMPI KOD NIŠA: Povređene majka i ćerka, državljanke Švajcarske! Cisterna udarila u kamion, a potom se ŠLEPER ZAKUCAO U AUTOMOBIL

Švajcarska državljanka T.I.(41) i njena ćerka (14) u subotu ujutru oko 01,00 sat zadobile su teške telsne povrede na naplatnoj rampi "Nais".

Naime cesterna je udarila u kamion u zaustavnoj traci, a šleper se zakucao u putničko vozilo gde su bile Švajcarkinje koje su u tom trenutku išle iz pravca Beograda ka Nišu.

U sudaru je učestvovao još jedan kamion koji je prevozio staklene predmete pa je srča bila na sve strane.

Švajcarske državljanke su van životne opasnosti, ali su odmah prevezene u niški Klinički centar.

- Na autoputu paralelno sa selom Gornja Toponica auto-put Beograd ka Nišu došlo je do saobraćajne nesreće kada je teretno vozilo čačanskih registarskih oznaka udarilo u zaustavljeno teretno vozilo leskovačkih oznaka. Tom prilikom je došlo i do nezgode gde je to čačansko teretno voziilo udarilo u putničko vozilo BMW koje je išlo levom trakom i tu su povrede zadobile žena i devojčica iz putničkog vozila – navode u PU Niš.

Nakon intervencije policije i Hitne pomoći saobraćaj je na toj deonici nastavio da se nesmetano odvija.

Kurir.rs/M.S./Foto: Nebojša Mandić

Kurir