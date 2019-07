SLUČAJ KOJI JE ZGROZIO MIONICU: Policajac pedofil, koji je obljubio školsku drugaricu (13) svoje maloletne ćerke, družio se sa ocem žrtve! Njegova žrtva dete razvedenih roditelja!

Policajac iz Mionice V. Ž. (42), koji je osumnjičen za obljubu 13-godišnje devojčice, školske drugarice svoje maloletne ćerke, bio je i dugogodišnji prijatelj roditelja svoje žrtve, saznaje Kurir.



Kako za Kurir otkrivaju meštani Mionice, uhapšeni policajac je iskoristio i to što je njegova žrtva dete razvedenih roditelja, odnosno što je živela samo sa majkom.

Nije bilo prisile

- Čula sam da joj je majka radila u smenama i da je on koristio priliku kada ona nije kod kuće da bude s devojčicom. Kažu i da se mala zaljubila u njega i da je nije prisiljavao ni na šta, ali opet, ona u tim godinama i ne zna ništa o seksualnim odnosima. Njen otac i V. Ž. su bili prijatelji, zbog čega smo svi dodatno zgroženi - objašnjava jedna meštanka.



Druga Mioničanka ispričala je za Kurir da dobro poznaje V. Ž., kao i da je on pre izvesnog vremena takođe napustio ženu i decu.

- Imao je još jedno dete, koje je stradalo nesrećnim slučajem. Smrt tog deteta ga je, čini mi se, potpuno promenila i uništila njihovu porodicu. Napustio je ženu i troje dece i otišao sa drugom - navodi poznanica V. Ž.

Dete se zaljubilo

Podsetimo, V. Ž. je uhapšen i određen mu je pritvor do 30 dana zbog sumnje da je obljubio 13-godišnju devojčicu, drugaricu njegove maloletne dece.

Naime, sumnja se da je on najpre preko društvenih mreža stupio u kontakt s devojčicom, a potom je počeo i da se viđa s njom. Kada se ona, navodno, zaljubila, iskoristio je to da je obljubi. Znao je majku devojčice i njene obaveze, te je koristio priliku da s devojčicom bude kada joj je majka na poslu.

Tragedija

Dete mu se udavilo u bunaru

Kako otkrivaju sagovornici Kurira, V. Ž. je teško podneo smrt četvrtog deteta, posle čega je duže vreme bio u depresiji.

- Dete se udavilo u bunaru i ta tragedija ih je zavila u crno. On se nikad nije oporavio od tog gubitka, na posletku je prevario ženu s drugom i otišao da živi s njom. Sa druge strane, često je imao problema na poslu i sukobe sa nadređenima, pa su neke komšije ubeđene da mu je ceo ovaj slučaj namešten - kazali su za Kurir poznanici V. Ž.

