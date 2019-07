PERVERZNI ARAPI OBOŽAVAJU STARLETE IZ SRBIJE! ODU KAO HOSTESE, A ONDA ŠEICIMA ISPUNJAVAJU BOLESNE ŽELJE ZA 3.000 €! Posebne tarife za voditeljke i učesnice rijalitija, a onda snimke pokazuju SVIMA!

Bogati Arapi vole naše poznate žene jer prijateljima mogu da se pohvale njihovim snimcima i fotografijama, ali i klipovima sa žurki koje sami prave kada im one dođu u Emirate

Dubai je pored Hrvatske i Crne Gore, destinacija na kojoj su prostitutke iz Srbije potpuni hit među klijentima, kaže izvor Kurira, i dodaje da su manekenke, starlete, voditeljke i pevačice koje često odlaze u Emirate pod izgovorom da tamo rade, zapravo "igračke" bogatim šeicima, kojima za veliki novac ispunjavaju seksualne fantazije.



U Dubai, kako objašnjava, one ne dolaze same u potrazi za klijentima, već na unapred dogovorene "žurke". Srpkinje, koje su poznate javnosti, daleko više zarađuju od atraktivnih anonimnih devojaka.

foto: profimedia-0163589165

Vole da se hvale

- Šeici i biznismeni mogu na svakom koraku da nađu devojke i to za mnogo manje para od VIP devojaka iz Srbije. Međutim, ukoliko su one poznate u Srbiji ili regionu kao starlete, zvezde rijalitija, voditeljke ili manekenke, Arapima je zanimljivo da ih zovu, kako bi se hvalili njima. Ukoliko ih lično ne predstave prijateljima ili poslovnim partnerima, onda im pokazuju njihove snimke na jutjubu - priča sagovronik Kurira i dodaje:



- Takvo vikend zadovoljstvo košta ih nekoliko hiljada evra po devojci, ali oni ne žale para.

Samostalni biznis

Odu kao hostese, vrate se kao bogatašice

Veliki broj devojaka, prema rečima sagovornika Kurira, u Dubai odlazi i samostalno.

- Neke od njih odlaze po pozivu i preporukama Srpkinja koje već rade tamo. Sezona traje cele godine, pa im nije teško da prijatelje i rodbinu u Srbiji ubede da su u UAE našle posao kao hostese ili modeli - priča sagovornik i dodaje:

- Istina je one tamo idu da rade kao prostitutke. Posao dobijaju po preporuci, a razrađen je i sistem po hotelima poreko naših ili ljudi iz regiona koji rade kao osoblje, a posebno recepcionari. One tako ulaze u posao, a kasnije se radi i po prepurukama klijenata. Dešava se da ih kasnije zovu na jahte ili žurke u apartmanima i tu je i najveća zarada



Šeici svojim gošćama ne plaćaju samo dogovorenu tarifu, već i avionske karte, smeštaj i skupe krpice.



- Dubai je pun biznismena iz celog sveta, šeika i ljudi koji su spremni da dobro plate za seksualnu uslugu. Naročito su im privlačne devojke sa naših prostora. S obzirom na platežnu moć koja je ovde velika, može se zaraditi od nekoliko stotina, pa do nekoliko hiljada evra - priča sagovornik, koji je godinama živeo u Dubaiju.

Arapi vole perverzije

- obožavaju srpske prostitutke jer im ispunjavaju sve perverzije

- naročito su slabi na plavuše velikih oblina

- ogrije su nezaobilazni deo zabave

- često bahate žurke začine kokainom

- devojkama koje ih zadovolje daju ogroman bakšiš

foto: Profimedia

Pokupovale stanove

Za Kurir je govorio i makro koji posreduje između bogatih klijenata i devojaka.

- Kod Arapa se zarađuje ogroman novac, jer oni sa zadovoljstvom troše na žene koje ih seksualno zadovolje. Radim sa pet vrhunskih devojaka iz naše zemlje koje su od ovog posla pokupovale stanove širom sveta. Od običnih lokalnih devojaka napravio sam bogate dame - ispričao je on.



Devojke koje rade za njega, kako tvrdi, zarađuju između tri i pet hiljada dolara nedeljno.



- Imaju obavezu da maksimalno budu čiste i uredne, da im koža i telo mirišu, a garderoba da bude brendirana. Obaveza im je da rade svaki dan, a slobodne su kada imaju ženske probleme - objasnio je makro ranije.

foto: Marina Lopičić

Nataša Šavija:

- Dragi moji, svi koji me volite i podržavate, ne verujte u ove gluposti. Ja jesam bila u Portu skoro i istina, ne mogu sebi finansijski da priuštim to mesto i hotel, ali možda sam bila sa dečkom? Ja privatni život i to da li imam nekog ili ne, ne otrkivam, ali recimo da postoji ta mogunosti, ali za medije naravno ne postoji, uvek ono zadnje, najogavnije.

foto: Printscreen Instagram

Nina Prlja:

- Ovde se tačno zna ko šta radi! Znam da dušmani ne mogu da me izvade iz usta, ali da ne pričaju o meni ne bi imali o kome! Ljudi znaju šta je prava istina. Da pričaju o sebi niko ih ne bi slušao! Tolike su bljuvotine pisane za mene da je ovo smeđno, tako da je meni najbitnije šta ljudi sa kojima se družim misle o meni, a ne ljubomorni!

(Kurir.rs/Ekipa Kurira/Profimedia, Marina Lopičić, Printscreen)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir