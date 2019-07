ŠEF OBEZBEĐENJA NANE REKAO DA JE SVE SLAGAO I DA HOĆE DA KAŽE ŠTA JE ZAISTA BILO, A ONDA SE PREDOMISLIO! Plašim se za život mog sina! Nemojte ga zvati kad i ostale!

Nedeljko Grbović, nekadašnji šef obezbeđenja kluba "Nana", koji je optužen da je u decembru 2017. ubio navijača Rada Aleksandra Savkovića, juče je pred Višim sudom u Beogradu izjavio da se plaši za život svog sina Luke i da zbog toga od suda traži da ga ne poziva u isto vreme kad i druge svedoke.



On je inače na prethodnom suđenju najavio za juče da želi da iznese novu odbranu, jer je "ono što je pričao do sada bila laž". Ranije, podsetimo, on je priznao da je pucao u Savkovića, ali je rekao da je to učinio jer je bio uplašen. Juče se, međutim, ponovo predomislio.

foto: Dragana Udovičić



- Izvinjavam se, tada sam reagovao burno. Neću da iznesem novu odbranu, nemam šta da menjam u odnosu na onu koju sam izneo. Reagovao sam u afektu kada sam video da moj sin treba da svedoči u isto vreme kad i drugi. Ako mislite da oni treba da ga vide, da ga slikaju i prepoznaju, onda u redu - obratio se Grbović sudskom veću pokušavajući da objasni zbog čega je na prethodnom suđenju tražio da iznese novu odbranu, a onda juče ipak odustao.



Sudija Marina Anđelković objasnila mu je da je njegov sin svedok i pitala ga u čemu je problem.



- Plašim se za njegov život - kratko je odgovorio Grbović.



Sudija ga je upozorila da ubuduće ne može da se tako ponaša i upozorila ga da veće neće dozvoliti da "izvodi takvu gimnastiku".

(Kurir.rs/J. S./foto Privatna arhiva, Zorana Jevtić, Dragana Udovičić)

Kurir