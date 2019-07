REKETAŠ MU UZEO AUDI I 5.000 EVRA, A TRUDNICA POKUŠALA DA SE UBIJE ZBOG KAMATAŠA: Pao zelenaš iz Kragujevca, zbog koga je devojka (22) pokušala da sebi oduzme život!

Kragujevčanka (22), u drugom mesecu trudnoće, pokušala je u nedelju da izvrši samoubistvo nakon što je M. A. (28) iz naselja Ilina voda nožem nasrnuo na njenog budućeg muža N. B. (24), zbog zelenaškog duga.

Kako saznajemo, trudnica je popila šaku „bromazepama“, a nakon što joj je u Kliničkom centru ukazana pomoć, ispričala je zbog čega se odlučila na očajnički potez.



- Pošto je žena pokušala da se ubije, njen verenik je sve prijavio policiji. Inspektori su popodne stavili lisice osumnjičenom M. A. zbog krivičnog dela prinuda. Sumnja se da je on 6. jula ušao u dvorište kuće u naselju Ilićevo i da je Kragujevčaninu pretio ubistvom nožem ukoliko mu ne vrati novac koji mu duguje - kaže izvor.

Hteo da ga izbode

Kako saznajemo, M. A. je maltretirao N. B. duže vreme, a sve se otkrilo kad je trudnica popila lekove za smirenje.

- Kad su joj lekari isprali želudac i kada se povratila, ona je ispričala da oni konstantno trpe pritisak od zelenaša, koji ih progoni i maltretira, a više puta je i tukao njenog budućeg muža. Čitava ta situacija joj se učinila kao bezizlazna - kaže izvor.

Osumnjičeni M. A. foto: Facebook

Prema rečima našeg izvora, žrtva je pre izvesnog vremena pozajmila 600 evra od poznatog zelenaša iz Kragujevca.



- Žrtvin otac je vratio 900 evra, a zelenaš je navodno oprostio kamatu. N. B. je mislio da je ta priča završena. Međutim, proganjanje se nastavilo, a zelenaš je za to angažovao M. A. U međuvremenu, N. B. je za dug od 600 evra zelenašu isplatio 5.000 evra i dao mu automobil „audi“. Njima ni to nije bilo dovoljno, pa su nastavili s potraživanjem još novca - objašnjava izvor upućen u slučaj i dodaje:

- Koliko su alavi bili govori to što je za dan kašnjenja duga od 800 evra kamata rasla na 1.500 - kaže izvor Kurira.

Tri sata u policiji

Kako objašnjava, ko zna koliko bi agonija N. B. i njegove porodice trajala da njegova devojka nije završila kod lekara zbog pokušaja samoubistva. Trudnica je juče otpuštena iz bolnice na kućno lečenje.

Obogatio se

MNOGI OSTALI BEZ KUĆA I AUTOMOBILA

Kako saznajemo, zelenaš od kog je N. B. pozajmio novac poznat je u Kragujevcu.

- On je iz naselja Bresnica, a svojevremeno je bio umešan u otmicu jednog biznismena. U prošlosti je prodavao delove na pijaci i imao svoju tezgu, a kasnije je ušao u posao s taksi vozilima. On za svoje poslove angažuje saradnike, koji u njegovo ime uteruju dugove, tuku ljude i prete im, a među njima je navodno i M. A. - kaže izvor i dodaje da se ovaj zelenaš u poslednje vreme obogatio, a da su, s druge strane, mnogi Kragujevčani ostali bez kuća, placeva, automobila.

