POTRESNI DETALJI PUCNJAVE KOD NIŠA: Boban sebi pucao u stomak jer mu nedostaju deca, KOMŠIJE OTKRILE TRAGIČAN DOGAĐAJ KOJI MU JE PREOKRENUO ŽIVOT

Meštanin sela Gabrovac kod Niša, Boban N.(42) pucao je sinoć oko 21.45 sati sebi u stomak iz očevog starog revolvera.

Kako saznajemo, razlog iz kog se odlučio da digne ruku na sebe je što je mnogo patio za decom. Nakon pucnjave, Hitna pomoć prevezla ga je u Klinički centar u Nišu gde je smešten u šok sobu.

"Boban je pucao sebi u stomak u predelu pupka. Metak je ušao kroz stomak i izašao na leđa i pritom je povredio neke vitalne organe, zbog čega je Bobanov život u opasnosti. Operacija je prošla dobro i trenutno se nalazi na odeljenju intenzivne nege. Medicina uradila svoje, a da je sada na redu da organizam izdrži", kažu za Kurir u Urgentnom centru u Nišu.

foto: M.S.

Prema rečima majke Sonje, Boban je mnogo vezan za blizance, dečaka i devojčicu (10) i posle razvoda sa ženom mnogo je patio.

"Tri sata je trajala operacija mog Bobana. Sada bih sve dala samo da ostane živ. On je mnogo vezan za decu. Jeste da su deca dolazila ovde u Gabrovac, jeste da je sud tako odlučio, uredno je plaćao alimentaciju, ali šta se dogodilo da tako nešto uradi, stvarno ne znam. I policija me ispitivala, ma šta da im kažem, šta ću ja da pričam više", priča majka kroz krupne suze i jecaje, koja pored Bobana ima i udatu ćerku.

foto: M.S.

Komšije u selu kažu da je Boban zaposlen u EPS-u, da je bio antialkoholičar, ali da mu je njegov život počeo da se urušava pre tri godine.

"Bio je u šumi s prijateljima da skuplja drva, kada je jedno drvo koje je on uzeo palo na njegovog drugara koji je od udarca izdahnuo. To ga je mnogo pogodilo, a sada je sud odlučio da Boban ide u zatvor. U sve to se umešao i taj razvod i odlazak dece iz porodične kuće koju dugo iza rešetaka ne bi video, a mnogo je vezan za njih. Sve mu se skupilo", kaže jedan od njegovih prvih komšija.

Podsetimo, pre nego što je pucao u sebe, Bobana je dva metka ispalio u vazduh u dvorištu porodične kuće, a potom sebi u stomak dok mu je majka bila u kući.

(Kurir.rs/M.S.)

Kurir