SRPSKA POLICIJA OBJAVILA RAT ŠKALJARCIMA I KAVČANIMA: Zoran Mrvaljević Mrva uhapšen u Subotici, u Crnoj Gori saslušavan zbog napada na Duška Roganovića

Zoran Mrvaljević Mrva (42), pripadnik škaljarskog klana koji je uhapšen u Subotici zbog sumnje da je koristio falsifikovana dokumenta na ime Branko Perišić, u Crnoj Gori je saslušavan posle eksplozije u kojoj je teško ranjen pripadnik kavačkog klana Duško Roganović.



Mrvaljević je inače poznat kao bezbednosno interesantna osoba, a i sam je dva puta bio meta napada.

Bomba u Herceg Novom

- Posle eksplozije u kojoj je Duško Roganović 25. aprila 2017. u eksploziji bombe podmetnute pod njegov automobil u Herceg Novom ostao bez obe noge, saslušavan je veliki broj osoba, a policija je tada poseban akcenat stavila na Mrvaljevića i nekoliko ljudi bliskih njemu. On, međutim, nikada nije osumnjičen za to krivično delo - kaže izvor Kurira. On podseća da je Duškov brat Vladimir Roganović nedavno ubijen u Beču.

foto: MUP Srbije, Facebook

Pritvor

Danas na saslušanju

Zoranu Mrvaljeviću, kog je po nalogu Tužilaštva za organizovani kriminal policija juče uhapsila, danas bi trebalo da bude doveden na saslušanje u tužilaštvo.

- Određeno mu je zadržavanje do 48 sati, posle čega će biti priveden na saslušanje - potvrđeno je za Kurira.





Prema rečima našeg sagovornika, Mrva je poznat kao bezbednosno interesantna osoba, a uhapšen je u nastavku akcije u kojoj su lisice sredinom prošlog meseca stavljene Marjanu Vujačiću, takođe pripadniku škaljarskog klana. Vujačić se, podsetimo, sumnjiči za četiri ubistva, među kojima je i likvidacija rođenog brata Saše Cvetanovića, osuđenog za ubistvo Nikole Bojovića, rođenog brata Luke Bojovića.



Klupko je počelo da se razmotava pošto je zbog trgovine uticajem uhapšena policijska službenica J. P. (39) jer je navodno za 1.500 evra Vujačiću izdala lažna dokumenta na ime Miloš Begović.

foto: Privatna arhiva

Bez zaštićenih

- Uhapšeni su oboje i tada je utvrđeno da je reč o Vujačiću, pripadniku škaljarskog klana, koji se sumnjiči za ubistva Saše Cvetanovića, rođenog brata Jugoslava Cvetanovića, kao i likvidacije Mila Ilića (28) i Veska Kalezića (47) u Podgorici, kao i Gorana Tasića, zvanog Gokče, u Holandiji. Ista policajka sada se sumnjiči da je falsifikovana dokumenta obezbedila Mrvaljeviću - dodaje sagovornik Kurira.

Falsifikati

I Vukotić osuđen zbog dokumenata

Jovan Vukotić, navodni vođa škaljarskog klana, kao i dvojica uhapšenih, osuđen je zbog falsifikovanja pasoša koji je kod njega pronađen na 15 meseci zatvora i još uvek kaznu služi u Srbiji. Podsetimo, turska policija kod njega je pronašla makedonski pasoš s njegovom slikom, ali na ime Georgi Andonov. On je deportovan u Srbiju, pošto je naš državljanin, i pravosnažno je osuđen.





On navodi i da se za sada Mrvaljević ne sumnjiči za učešće u zločinima, ali se dovodi u vezu s Vujačićem.



- Srpska policija krenula je u veliku akciju razotkrivanja članova škaljarskog i kavačkog klana u Srbiji, ali i svih njihovih saradnika. Neće biti zaštićenih - kaže sagovornik Kurira.

