NOVA PRESUDA ZA TUČU ISPRED "SAUNDA": Radnici splava krivi za Fedorovu smrt

Četvorica bivših radnika obezbeđenja splava "Saund" osuđeni su juče pred Višim sudom u Beogradu na ukupno 22 godine i tri meseca zatvora zbog ubistva Fedora Frimermana (30) 25. jula 2013. godine.



Prvostepenom presudom Viši sud osudio je Denisa Pavlova (43) na 10 godina šest meseci zatvora. Dušan Mihajlović osuđen je na dve godine i tri meseca, Negomir Urošević (29) na osam godina i četiri meseca i Dušan Davidović (31) na devet godina i dva meseca.



Inače, ovo je druga po redu presuda pošto je prvu, kojom su optuženi bili osuđeni takođe na višegodišnje kazne, ukinuo Apelacioni sud i naložio novo suđenje.

- Sud je prošao sve iz početka i u celini i došao do istog rezultata. To ne treba da čudi, jer kao što se od tačke A do tačke B može stići na različite načine, ishodište je isto. Apelacioni sud ukidajući presudu nije pokazao dilemu, već se bavio time kako treba posmatrati činjenice u kontekstu krivičnog zakonika. Sve ono što smo čuli na ovom suđenju vodilo je istom rezultatu - rekao je sudija Bojan Mišić u obrazloženju presude.



Frimeman je, podsetimo, nastradao dok je pokušavao da spreči sukob prijatelja i radnika obezbeđenja koji je izbio na splavu.

(Kurir.rs/J.I./Foto: Damir Dervišagić)





Kurir