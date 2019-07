TRAKTORISTA PREŠAO PREKO GLAVE MRTVOG CRNOGORCA (32): Strava na Avali, diler narkotika unakažen ostao MRTAV u senu!

Crnogorski državljanin Radovan Pajović (32) pronađen je mrtav u naselju Rakovica u blizini Avale, a njegovo telo pronašao je traktorista Aca K. (42) dok je skupljao seno.



Kako Kurir saznaje, ubijeni je odranije poznat policiji kao sitan diler, pa se pretpostavlja da su motiv likvidacije neraščišćeni računi u vezi sa prodajom narkotika.

Prestravio se

- Traktorista Aca K. (42) skupljao je seno kada je iznenada osetio da je njegov traktor prešao preko nečeg. Zaustavio je mašinu i izašao da proveri. Video je ljudsku nogu i odmah shvatio da je u pitanju mrtav čovek. Prestravljen, pozvao je policiju, koja je ubrzo došla i otpočela uviđaj - kazao je za Kurir dobro obavešten izvor.



On dodaje da se sumnja da je Pajović ubijen na nekom drugom mestu, a da je potom njegov leš dovezen u naselje Rakovica i bačen na njivu.



- Na mestu gde je pronađen leš nije bilo tragova koji bi ukazivali da je tu i ubijen. Na telu je bilo vidljivo nekoliko prostrelnih rana na glavi, nogama i stomaku, a prema prvim informacijama, bilo ih je najmanje sedam. Takođe, nisu pronađene čaure od više metaka, koliko su ubice u njega ispalile - dodaje naš sagovornik i dodaje:

Motiv

- Ubijeni je dovođen u vezu sa prodajom narkotika, a takođe ima krivični dosije. Proverava se da li su motiv i ove likvidacije neraščišćeni računi od prodaje narkotika, kao i da li je Pajović možda u poslednje vreme nekome bio konkurencija - dodaje naš izvor.

Meštane Rakovice zgrozilo je saznaje da je u njihovom mirnom naselju pronađen leš.



- Svi smo šokirani, ovako nešto ne pamtimo u našem naselju. U poslednje vreme bilo je hapšenja zbog droge i pronalazili su zasade marihuane, ali ovakve zločine ne pamte ni najstariji žitelji - ispričao je za Kurir jedan meštanin Rakovice.

Nije bio kod kuće

Roditelji traktoriste iznenađeni

Reporteri Kurira pokušali su juče da stupe u kontakt sa traktoristom koji je pronašao leš, ali on nije bio kod kuće.

- Šta je pronašao? Leš? Strašno, ništa nam nije javio, to sad od vas čujemo. On je sad na poslu, radi čitavog dana - ispričali su novinarima roditelji Ace K., koje su zatekli u njegovoj porodičnoj kući.