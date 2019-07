PODIGNUTA OPTUŽNICA PROTIV SRBA: Nismo znali da vozimo kokain! Rekli su nam da voyimo knjige i slike vredne 250.000 evra!

Tužilaštvo tereti Vranjance Todeta K. i Nenada C. za učestvovanje u švercu tone kokaina, koji je u martu zaplenjen u delti Dunava, kada se prevrnuo brod

Rumunsko tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv Todeta K. (50) i Nenada C. (43), vozača iz Vranja, zbog sumnje da su učestvovali u švercu tone kokaina, koji je u martu pronađen u prevrnutom brodu u delti Dunava u Rumuniji.

Tode K. foto: Printscreen

Kako prenose rumunski mediji koji su imali uvid u optužnicu dvojica Srba su na saslušanju ispričala "da nisu znali da u kamionima voze kokain".

Ne poznaju se

- Rekli su da se međusobno ne poznaju. Na saslušanju su ispričali da su se u Bukureštu sreli sa trećim kolegom, koji im je predložio da prevezu slike i knjige, vredne 250.000 evra, do EU - prenose tamošnji mediji.

U optužnici protiv dvojice Srba tužilac je naveo i neverovatne detalje o tome kako su istražitelji uspeli da zaplene tonu čistog kokaina, koji je stigao iz Južne Amerike.



Naime, prema navodima optužnice, policiju su do kokaina dovela dvojica uhapšenih Vranjanaca i to nakon što su se posvađali na parkingu u okolini grada Tulče!

- Tode K. i Nenad C. vozili su dva kombija u kojima je bio kokain. Oni su 21. marta na parkingu jedne firme u Tulči iz tih kombija pretovarili pakete sa kokainom u "opelov" kombi. Prilikom pretovara, njih dvojica su se posvađala, komentarišući da im je rečeno da je tovar težak više od tone, a da im količina koju su pretovarili deluje znatno lakše.

Tu njihovu raspravu čuo je jedan čuvar firme, koji je video da su dvojica muškaraca, pošto su napakovala pakete u "opelov" kombi, ostavila ključ na prednjem levom točku i otišla. Čuvar je tada uzeo ključ, otvorio kombi i uzeo jedan paket težak kilogram, koji je odneo u policiju. Potom je zaključao kombi i vratio ključ na točak - piše u optužnici.

zaplena foto: Tanjug/AP/Vadim Ghirda

Pretovarali robu

Kako se dalje navodi, dvojica optuženih Srba su se kasnije istog dana, 21. marta, vratila na pomenuti parking i odvezla kombi.

- Robu su usput pretovarili u drugi kamion, kako bi zavarali trag - piše u optužnici.



Sutradan, 22. marta, policija je u delti Dunava pronašla prevrnut brod sa 1.041 kilogramom kokaina. Ispostavilo se da je kokain istog sastava kao onaj koji je prethodnog dana čuvar doneo u policiju.

- Tada su uhapšeni Tode K. i Nenad C. Jedan je uhapšen dok je vozio kamion sa prikolicom. Međutim, u prikolici nije nađena droga, već samo toalet-papir i hirurške rukavice. Tako da je ostalo nejasno gde je ostavio kokain iz "opelovog" kombija. Drugi Srbin uhapšen je u automobilu, dok je pokušavao da pređe granicu sa Srbijom. Sa njim u automobilu bila su još trojica Srba - stoji u optužnici.

Istraga o finansijerima u toku

Škaljarski i vranjski klan naručili drogu

Nakon zaplene više od tone kokaina, vrednog 300 miliona evra, istražitelji su pokrenuli i istragu kako bi se utvrdilo ko je naručilac ove pošiljke. Prema operativnim podacima istražitelja, sumnja se da su ovu drogu navodno finansirale vođe škaljarskog i vranjskog klana. Odbegli Igor Dedović i Davor Trajković. Međutim, njihova imena nisu se našla u optužnici rumunskog tužilaštva.

( Kurir.rs / Ekipa Kurira / Foto: TANJUG/AP/Vadim Ghirda / Printscreen )

