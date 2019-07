JEZIVI DETALJI POKOLJA U KNJAŽEVCU: Pijani deda upao u dvorište i počeo da REŠETA! Ispalio 29 metaka, pobio pola familije, a razlog je sve ZAPREPASTIO!

Nenad Ronić (63) iz Knjaževca počinio je u nedelju oko 21 sat krvavi pir kada je hicima iz automatske puške ubio zeta Jastreba Asanovića (38) i njegovog sina, a svog unuka, Ivana Ronića (19), dok je teško ranio drugog unuka Bendžamina (15) i suprugu ubijenog Ivana Romanu (20).



Nezapamćeni zločin dogodio se u kući Nenadove ćerke Monike, gde je ubica došao pošto je čuo da se njegov unuk Ivan, Monikin sin, potukao sa svojim bratom od ujaka.

Ubijeni Ivan i Jastreb



- Nenad je udovac. Ima dve ćerke i jednog sina. Ćerka Monika živi u Knjaževcu, druga ćerka i sin u Nemačkoj. Kobnog dana iz Nemačke mu je došao sin Siniša sa porodicom. Sinišin sin se potukao s bratom od tetke Ivanom. Deda Nenad je to saznao, dohvatio automat i otišao kod ćerke Monike - kaže komšija Božin Simić i nastavlja:

Ubica Nenad Ronić



- Nenadu je neko rekao da je Ivan ubio svog brata. Njega je to toliko razbesnelo, pa je seo u auto i otišao do ćerkine kuće, koja se nalazi nekoliko ulica dalje od njegove. Čim je ušao u dvorište, rekao joj je: "Tvoj sin je ubio mog unuka!" Ćerka ga je ubeđivala da je to laž, ali on je nije slušao. Ponovo je seo u auto, otišao kući, uzeo pušku i vratio se kod ćerke. Čim je ušao, počeo je da rešeta po dvorištu. Rođenoj ćerki je ubio muža i sina, dok joj je snaju i drugog sina ranio. Bio je pijan.

Komšija

Mene je jurio pištoljem

Saša Asanović, rođak ubijenog Jastreba, kaže da je lokalna policija znala da Nenad ima oružje u ilegalnom posedu.

- Nenad je mene pre desetak godina jurio pištoljem da me ubije. Pokušao je i kolima da me pregazi. Tada, kada me je jurio s pištoljem, pobegao sam pravo u policijsku stanicu. Sve sam im ispričao, i da je nasilan i da ima oružje. Prijavio sam ga i ništa. Nije mu oduzeto oružje - kaže Saša.



Veći masakr sprečio je komšija Miloš Stefanović, koji je čuo rafale i pomahnitalom ubici oteo pušku.



- U ćerkinu kuću je došao s "kalašnjikovom", ukućani su bili u dvorištu, a on je krenuo da puca. Naseljem su odjekivali rafali, a ja sam čuo i dotrčao. Preskočio sam ogradu, prišao sam Nenadu s leđa i dohvatio pušku. Oteo sam je, a Nenad je pobegao. Pogledao sam pušku, u njoj je ostao samo jedan metak, a unutra staje 30 komada - prepričava dramu komšija Stefanović i nastavlja:



- Strašno šta se dogodilo. Ovo se ne pamti, ovo je pokolj!

Komšije pričaju da je Nenad ubrzo posle dvostrukog ubistva i ranjavanja uhapšen.

Policija čuva kuću ubice

Rođaci i komšije spremaju osvetu

Ispred kuće uhapšenog Nenada Ronića juče je dežurala policija.

- Policajci čuvaju kuću da je mi ne bismo uništili! Razbili bismo je, zapalili, kamenovali. Čuli su da ćemo kuću ovog monstruma sravniti sa zemljom, pa je sad obezbeđuju - kažu okupljene komšije. Inače, Nenadovog sina iz Nemačke Sinišu, kao i unuka s kojim se ubijeni Ivan potukao, juče nismo zatekli u kući. Komšije pričaju da su se oni posle masakra negde sklonili.



Zukan Stefanović, otac ranjene Romane, kaže da je tačno da su se Ivan i brat potukli i da se ubrzo sve smirilo.



- Rastavili smo ih i otišli kući. Posle sat i po vremena došao je deda i upucao celu familiju. Ranio je moju ćerku, a njenog muža je ubio. Romana je operisana - rekao je Zukan.

Ubijeni Ivan i njegova ranjena supruga Romana



Ubijeni Ivan i njegova ranjena supruga Romana postali su roditelji pre manje od mesec dana.



- Romana se porodila krajem juna. Ona i Ivan dobili su sina. Dete neće upoznati oca, nadamo se da će barem majka preživeti - kažu komšije.

Ranjeni Bendžamin je izrešetan po nogama, dok je Romani metak prošao kroz stomak i zaglavio se u levom kuku.



Otac ubijenog Jastreba: Nisam pričao s prikom, stalno je izazivao tuče



Radomir Pavlović, otac ubijenog Jastreba Asanovića, kaže da su svi znali kakav je Nenad.



- Moj sin je ubijen, a snajka Romana se bori za život. Svi smo znali kakav je moj prikan Nenad, ja s njim godinama nisam ni govorio. Nenad je uvek, kad popije, izazivao tuču, nema s kim se nije dokačio. Ko zna koliko je puta dolazila policija zbog njega - priča Pavlović.

