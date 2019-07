DO SADA JE PREŽIVEO DEVET NESREĆA, ALI JE DESETA BILA KOBNA: Kraljevčanin Vladan Živković poginuo u udesu u Crnoj Gori, nije uspeo da izbegne golfa UBILO GA JE ONO ŠTO JE NAJVIŠE VOLEO

Motociklista Vladan Živković (30) iz Vitanovca kod Kraljeva poginuo je u nedelju oko 17 časova na magistralnom putu Berane - Bijelo Polje u mestu Srđevac, kada je na njegov motocikl naleteo automobil "golf 2", kojim je upravljao Vladimir Turović iz Bijelog Polja.



Kako Kurir saznaje, Živković se sa još dvojicom prijatelja, koji su takođe bili na motorima, kretao iz pravca Berana prema Bijelom Polju, kada je na njega iz suprotnog pravca naleteo "golf".

Sekao krivinu

- Sumnja se da je vozač automobila sekao krivinu na putu pri velikoj brzini, kada se iz suprotnog smera pojavio motocikl. Od siline udara Živković je preleteo automobil, pao i na mestu ostao mrtav. Nažalost, kompletna oprema koju je imao na sebi nije mogla da mu spase život - rekao je za Kurir izvor upoznat sa detaljima nesreće.



Prema informacijama koje smo dobili od Živkovićevih sugrađana, on je bio veliki obožavalac motora.

- Dugo je vozio motore i često ih je menjao. Bio je pravi zaljubljenik. I ovaj motor na kom je nastradao kupio je nedavno i krenuo je s prijateljima na more. Ali, nažalost, nije stigao - priča jedan od Živkovićevih poznanika.

On dodaje da je nastradali mladić i ranije imao saobraćajne nesreće.

Voleo motore

- Nemojte me držati za reč, ali mislim da je dosad imao devet nesreća. Srećom, tada je prolazio s lakšim povredama. Ljubav prema motorima i, rekao bih, brzoj vožnji bila je jača od svega. Uvek je koristio opremu, bio je oprezan, ali eto, sudbina je tako htela - priča prijatelj nastradalog muškarca.



U Živkovićevom rodnom Vitanovcu svi za njega imaju samo reči hvale.



- Bio je dobar mladić. Iza sebe je ostavio roditelje i starijeg brata, koji je oženjen i ima svoju porodicu. Vlada nije stigao da se oženi. Imao je svoju firmu za preradu drveta, a pre nekog vremena se preselio u Kraljevo, gde mu je smeštena firma. Sve nas je veoma pogodila ova tragedija, što opet svedoči o tome kakav je Vlada bio čovek - završava naš sagovornik.





Potresno

Jeziv prizor na mestu nesreće

Crnogorski mediji objavili su fotografije sa mesta nesreće koje jasno svedoče o tome koliko je sudar bio stravičan. Delovi Živkovićevog motocikla bili su rasuti po putu, a saobraćaj je na ovoj deonici puta zbog uviđaja bio usporen nekoliko sati. Kako je za Kurir otkrio sagovornik, porodica nesrećnog Vladana uputila se u Crnu Goru kako bi preuzela telo.

