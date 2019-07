MLADIĆ KOME SU U DISKOTECI ODSEKLI UVO: Osakaćen sam za ceo život, a ni sam ne znam zašto

Osakaćen sam za ceo život! Ostao sam bez uva. Ne mogu da verujem da u 21. veku neko nekome odseče deo tela. Pokušavam da razumem da li je normalno da 30 ljudi tuče jednog čoveka.



Ovim rečima započeo je za Kurir ispovest Elmir Rovčanin (27) iz Brodareva, kome je 7. jula u masovnoj tuči u diskoteci u Prijepolju odsečeno uvo.

Izašao iz bolnice

Elmir kaže da su lekari iz Beograda dali sve od sebe da mu nizom operacija sačuvaju uvo, ali da nisu uspeli u tome.

- Moje telo nije prihvatilo prišiveno uvo i, nakon kolegijuma lekara, odlučeno je da mi se ono ipak odseče - kaže Rovčanin sa knedlom u grlu i dodaje:

- Izašao sam iz bolnice pre nekoliko dana i sada me čeka skidanje konaca. Treba da prođe mesec dana kako bih išao na plastičnu operaciju. Tužan sam i besan, ali pokušavam da budem smiren - priča mladić.



Prema njegovim rečima, on i dalje ne može da shvati zbog čega mu se sve ovo dogodilo.

- Vraćam film i pitam se šta se dešava sa ljudima. Kako je moguće da u 21. veku neko nekom odseče uvo? Pa to nema ni na jednoj utakmici, a kamoli u diskoteci! - kaže on i dodaje:

- Razmišljam da li je motiv ovog napada možda nacionalizam. Momci koji su me napali bili su pod dejstvom alkohola i nekih drugih supstanci - kaže on.

osakaćeni mladić Elmir Rovčanin foto: Privatna Arhiva

Nezadovoljan istragom

Elmir ističe i da je nezadovaljan istragom o prebijanju i ističe da je otežavajuća okolnost to što klub nema video-nadzor.

- Uzeo sam advokata i nadam se da će se događaj rasvetliti. Advokat mi je rekao da u diskoteci ne postoje kamere, tako da napad nije mogao biti snimljen - rekao je razočarani Elmir.



Podsetimo, Rovčanin je povređen kada je u prijepoljskom disko-klubu, u kome je bio s prijateljima, izbila tuča zbog razbijene flaše.

- Nakon gurkanja u diskoteci, Rovčanin je sa prijateljima krenuo kući. Diskoteka ima dva izlaza. Grupa od 30 mladića sačekala ih je na sporednom izlazu i napala bejzbol palicama i noževima. U opštoj makljaži, nekoliko ljudi je nasrnulo na Rovčanina, on se onesvestio i tada mu je odsečeno uvo - rekao je ranije izvor i dodao da je, osim Rovčanina, povređen još jedan mladić.

Policija je posle tuče uhapsila S. K. (37) iz Priboja.

Motiv nepoznat

Verujem da postoji pravda

Elmir Rovčanin ističe da još uvek nema pouzdanih informacija o motivu brutalnog napada na njega.

- Ne znam ko mi je ovo uradio i zbog čega. Verujem da postoji pravda. Želim da se zahvalim svojim prijateljima koji su me posećivali u bolnici i ispunili mi srce. Sada sam saznao ko su mi pravi prijatelji - naglasio je povređeni mladić.

Brojke

- 30 mladića učestvovalo u tuči

- 2 osobe povređene

- 1 osoba uhapšena

( Kurir.rs / Branka Travica / Foto: Privatna Arhiva )

Kurir