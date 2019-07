KUĆA MILIĆA ZAVIJENA U CRNO, RODITELJI POGINULIH SESTARA IZ ĐURĐEVA KUKAJU NA SAV GLAS: Deco moja, toliki put pređoste i nastradaste mi ispred kuće... Zašto nas je Bog ovako kaznio?

TUGA do neba, kuća ostade pusta

Deco moja, toliki put pređoste i nastradaste mi ispred kuće. Šta ćemo mi bez vas? Otišle ste na put vesele, nasmejene i srećne, ali niste se vratile. Nama se osmeh nikada više neće vratiti na lica.

Ovako je juče u dvorištu porodične kuće naricala Ružica Milić, majka sestara Dobrile (27) i Vide (21), koje su u utorak poginule u saobraćajnoj nesreći na Zrenjaninskom putu kod Kaća.

U udesu je nastradala i Ljiljana Mandić (62), koja je, upravljajući "opel merivom", prešla u suprotnu traku i zakucala se u "alfa romeo" sa sestrama.

Za volanom "alfe" bio je Nebojša Aleksić (27), verenik poginule Dobrile, koji je teško povređen.

Đurđevom su juče odjekivali lelek i plač nesrećnih Milića - majke Ružice i oca Bore. Okupljena rodbina pokušavala je da ih uteši i smiri.



- Otišle su 12. jula na more u Egipat, zajedno sa Dobrilinim verenikom Nebojšom i Vidinom drugaricom. U noći između ponedeljka i utorka, oko tri sata, javile su mi se da su stigle na aerodrom u Beogradu. Rekle su mi da su se super provele i da će svratiti u Novi Sad da se malo odmore, pa će doći do nas u Đurđevo - priča kroz plač majka Ružica.

Ona kaže da je ćerkama u utorak oko 10 sati poslala SMS.



- Muž i ja smo ih čekali na ručku, ali nismo ih dočekali. Niti ćemo ikada više. Joj, Bože, zašto? - neutešna je majka.

Ona kaže da su u utorak na vestima videli da su poginule tri žene na Zrenjaninskom putu i da im se tada javio crv sumnje.

- Zvala sam Vidu i Dobrilu, ali su bile nedostupne, a Nebojši je zvonio telefon, ali se nije javljao. Bilo mi je to čudno, jer one su dobra deca i nikada nisu preskočile ručak kada smo ih čekali - kaže Ružica, dok je muž Bora teši.

Nesrećni roditelji ubeđivali su juče jedno drugo da moraju biti pribrani, jer imaju još jednu ćerku, Draganu, koja je u drugom stanju.



- Trudna je, ne znamo kako će podneti ovoliki bol - pitaju se roditelji.



Kako kažu, nadali su se da će uskoro da se vesele na venčanju Dobrile i Nebojše.

- Oni su zajedno živeli skoro tri godine. Planirali su brak. A evo šta se sada dogodi, on jadan i ne zna da više nema Dobrile - kaže Ružica i nastavlja:



- Nebojša, Dobrila i Vida radili su u istoj firmi. Moje ćerke više nikada neće raditi. Pitam se zašto nas je Bog ovako kaznio? Pa na nekoliko kilometara od kuće su nastradale! Ne mogu da se pomirim da sam ih izgubila, ne mogu.



Sahrana Dobrile i Vide Milić obaviće se danas na pravoslavnom groblju u Đurđevu, u kome je danas proglašen i dan žalosti.

Dečko se oprostio

Nadam se da je ovo košmar

Od nastradale Vide Milić juče se na Fejsbuku oprostio njen dečko Boža Lišić.

- Uvek si bila nasmejana i vedra. Kada si kretala na more, žaliću celog života što te nisam zagrlio. Nepromišljena glupost jedne osobe uskratila mi je da te vidim. Sve se nadam da je ovo samo košmar i da ćeš me nazvati da me probudiš - napisao je mladić.

Ispao joj mobilni

Prešla u suprotan smer

Koban sudar je, kako se sumnja, izazvala Ljiljana Mandić, koja je bila za volanom "opela".

- Ona je svojim automobilom, krećući se putem iz Zrenjanina ka Novom Sadu, naletela direktno na automobil "alfa romeo". Pretpostavlja se da joj je u tom trenutku ispao mobilni telefon, te je pokušala da ga dohvati i izgubila kontrolu i prešla u suprotnu traku - podseća se izvor. Ljiljana će danas biti sahranjena.

