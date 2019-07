USVOJENA ŽALBA BRANIOCA: Osumnjičenom za krađu testa iz matematike ukinut pritvor

Apelacioni sud u Beogradu ukinuo je danas pritvor Igoru Stamenkoviću osumnjičenom za krađu testa iz matematike za malu maturu prošlog meseca i on će u toku popodneva biti pušten iz Okružnog zatvora u Beogradu da se brani sa slobode.

Portparol Apelacionog suda Mirjana Piljić rekla je da je taj sud usvojio žalbu branioca okrivljenog i preinačio rešenje Višeg suda u Beogradu tako što je okrivljenom ukinuo pritvor, koji mu je bio određen 21. juna.

Stamenković se tereti da je izvršio krivično delo povreda tajnosti podataka u sticaju da krivičnim delo oduzimanje tuđe stvari.

Apelacioni sud je smatra da se osnovano se žalbom branioca ukazuje na bitnu povredu odredaba krivičnog postupka s obizrom da su izostali razlozi o odlučnim činjenicama kojima bi se opravdao zaključak da je ispunjen zakonski uslov za produženje pritvora.

Taj sud je ukazao da je u sudskoj praksi više puta ukazivano da bitna obeležja krivičnog dela koja se okrivljenom stavljaju na teret ne mogu biti osnov za produženje pritvora već je neophodno da postoje druge okolnosti koje bi ukazivale na postojanje opasnosti da će on u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo.

"Po nalaženju Apelacionog suda okolnosti koje je prvostepeni sud naveo ukazuju na apstraktnu opasnost - mogućnost da će ponoviti krivično delo u kratkom periodu, koja nije dovoljna da bi se okrivljenom produžio pritvor", navela je Piljić.

Povodom okolnosti koje navodi prvostepeni sud - da je došlo do odlaganja polaganja završnog testa iz matematike, da je naneta šteta po interes Republike Srbije, zatim šteta za rad odnosno obavljanje poslova Ministarstva prosvete i šteta po ostvarivanje prava učestika na obrazovanje, Apelacioni sud ističe da to ne može biti od uticaja na produženje pritvora,"jer se one odnose na posledicu krivičnog dela za koje postoji sumnja da je okrivljeni izvršio".

"Pored toga prvostepeni sud nije naveo razloge zbog kojih smatra da bi eventualno izvršenje krivičnih dela došlo do ometanja vođenja krivičnog postupka.Postojeće okolnosti ne ukazuju da će okrivljeni boravkom na slobodi ponoviti krivično delo u kratkom vremenskom periodu niti da bi se time ometalo vodenje krivičnog postupka, zbog čeka je Apelacioni sud je uvažio žalbu braniocva okrivjenog i ukinuo mu pritvor", navela je Piljić.

Policija je nakon hapšenja saopštila da se Stamenković sumnjiči da je iskoristio nepažnju svojih kolega u štampariji u kojoj su štampani testovi za završni ispit učenika osmog razreda i tom prilikom je ukrao test iz matematike.

Sumnja se da je to uradio kako bi test odneo sinu, koji je maturant jedne osnovne škole u Beogradu i kako bi mu pomogao da lakše položi završni ispit.

Takođe, kako dodaje policija, sumnja se da je uz pomoć sina, rešeni test iz matematike došao do njegovih drugova i njihovih roditelja, nakon čega su oni, uz pomoć aplikacije "vajber", delili drugim roditeljima i učenicima u više osnovnih škola.

Krađa i "provaljivanje" testa iz matematike doveli su do odlaganja polaganja testa iz matematike za dva dana.

