ČETVORO MLADIH IZ PROVODA OTIŠLI PRAVO U SMRT: Ovo su poslednji snimci Sare (18), Tanje (18), Ivane (20) i Miodraga (19) koji su poginuli u stravičnoj nesreći kod Šapca! TRAGEDIJA (VIDEO)

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se rano jutros dogodila u mestu Tabanović kod Šapca, poginule su Sara L. (18), Ivana B. (20), Tanja L. (18) i Miodrag J. (19), dok je povređena Sarina sestra Maja (20).

Oni su se vraćali iz noćnog provoda, a to potvrđuju i snimci sa društvenih mreža, koji su objavile nastradala Sara L. i Tanja L.

Na snimcima se vidi kako se provode uz muziku u jednom restoranu.

Podsetimo, nesreća se dogodila oko pola pet, a kako Kurir saznaje, do nesreće je došlo kada je automobil "ford fijesta" šabačkih registarskih oznaka sleteo s puta i udario u stub javne rasvete.

Komšije su ispričale za Kurir da ih je probudio tup udarac i varničenje na betonskom stubu u koji je auto na kraju udario.

"Mene je brat probudi, jer je on prvi to čuo. Ja sam izvadio akumulator da se automobile ne zapali. Leševi su bili na sve strane, odavde pa dvadeset metara tamo, to je bilo sve rasuto. Jedna devojka je ležala tamo, jedna ovde. Dvoje mrtvih je bilo u auto jedino je devojka koja je vozila bila živa. Međutim, ona je u šoku, ne zna gde se nalazi. To su deca od 18 do 20 godina. Užas!", kaže Milan Ilić koje je među prvima pokušao da pomogne.

