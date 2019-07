KRVAVI PIR U ŠAPCU: Došla kod muža da ga moli da se pomire, a on je zaklao kuhinjskim nožem?! Sin i snaja pokušali da uđu, ali je bilo zaključano

Milorad Mijailović (57) iz šabačkog prigradskog naselja Mišar prerezao je grkljan svojoj supruzi Biserki Mijailović (51) kada je ona došla da ga moli da se pomire, pošto su se pre izvesnog vremena razišli.



Zločin se dogodio u subotu oko 21 sat u kući Mijailovića. Nakon što je ubio suprug,u Milorad je i sebi naneo povrede istim nožem u nameri da se ubije, ali ga je policija sprečila. Kako saznajemo, ima posekotine po vratu i rukama i operisan je u šabačkoj bolnici.

Otišla od kuće

Prema rečima komšija, nesrećna Biserka je pre nekoliko meseci napustila muža i otišla u Sremsku Mitrovicu kod dece iz prvog braka.



- Pre dva dana se vratila kod Milorada. Njihov sin, koji je nedavno postao punoletan, nagovorio ju je da dođe, da pokuša da se pomiri s Miloradom i da nastave zajednički život. Ona je pristala na to, htela je da da još jednu šansu njihovom braku - kaže komšija.



Prema njegovim rečima. Milorad je u subotu zaključao vrata kuće i počinio krvavi pir.

- Sigurno su se posvađali i on je dograbio kuhinjski nož. Njime je prvo ubadao Biserku po grudima, a na kraju ju je preklao. Prerezao joj je grkljan. Komšinica mi je rekla da je čula ženu kako viče: "Upomoć, upomoć!" Sin i snaja su valjda pokušali da uđu, ali bilo je zaključano, pa su pozvali policiju. Policajci su razvalili vrata i zatekli Mijailovića kako se bode po vratu. Uspeli su da mu otmu nož i spreče ga da se ubije - priča komšija i dodaje da je ubrzo stigao i sanitet, ali da Biserki nije bilo spasa.

Nisu se zamerali

Komšije kažu da niko sa sigurnošću ne zna šta je bio povod za svađu.



- Neki pričaju da, iako je Biserka insistirala da se pomire, Milorad za to nije želeo ni da čuje i da je to bio povod za svađu. Drugi pominju da su se svađali zbog nekog slupanog automobila, koji je valjda njihov sin slupao - kaže komšija i dodaje da su Mijailovići živeli lepo i da su se iznenadili kada je Biserka otišla od kuće.



- Za njih nikad nisam čuo ništa loše. Ona je išla u Beograd i radila. Živeli su lepo. Imaju pet odraslih ćerki i sina. Nismo primetili da imaju probleme. Ipak, čula sam da jedno vreme nije bila tu. Niko je nije viđao. Nekoliko meseci je negde bila, da li kod te svoje dece, ko zna. Znamo ih kao čestite ljudi. Nisu se nikome zamerili - kaže komšija i dodaje:



- Čim smo čuli da se kod njih desilo zlo, moj suprug je otišao tamo, ali džaba.

Komšije o ubici

Tukao ju je i ljubomorisao

Kako saznajemo, u porodici Mijailović ranije nije bilo prijava za nasilje u porodici. Međutim, jedna komšinica kaže da je čula da je Milorad maltretirao Biserku.

- Od njene svekrve sam čula da ju je on često tukao, pa je ona zato i odlazila. On je bio mnogo ljubomoran, pa je možda i to razlog za zločin - priča komšinica iz susedne ulice.