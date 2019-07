SA KRŠTENJA U SMRT, SRPSKI ITEBEJ ZAVIJEN U CRNO: Ljubomir (25) i Dejan (23) poginuli na mestu, motorom se zakucali u presu

Motociklista Ljubomir Marinkov (25) i njegov suvozač i komšija Dejan Tot (23), obojica iz Srpskog Itebeja kod Žitišta, poginuli su u noći između subote i nedelje kada su na putu između mesta Torak i Itabej udarili u traktor, kojim je upravljao Dejan O. (30).

Vozač traktora uhapšen je zbog sumnje da je upravljao traktorom sa presom za slamu koja nije bila pravilno osvetljena.

Neregistrovan



- Motor „kavasaki“, kojim je upravljao Marinkov, nije bio registrovan i on nije imao kacigu, dok je suvozač Tot imao. Pretpostavlja se da je vozač motora vozio oko 160 na sat i da je udario u neosvetljenu presu. Od siline udarca obojica su nastradali na mestu - kaže izvor Kurira.

Kako saznajemo, nastradali mladići su komšije i neposredno pre tragedije bili su na veselju.

- Bili su na krštenju. Brat Ljubomira Marinkova bio je kum, pa su obojica bila na tom slavlju. Kako sam razumela, trebalo je da idu u Zrenjanin kako bi Tot uzeo stvari, jer je trebalo da putuje u Švajcarsku - priča komšinica.

Ona je dodala da je čula da je Marinkov vozio brzo.

- Išli su preko sto na sat i bukvalno su se pri toj brzini zakucali u presu. Nije bilo šanse da ih bilo šta spase. Udarac je bio strašan i poguban - kaže ova žena.

Bili dobri momci

Prema njenim rečima, nastradali mladići bili su dobri momci.

- Iza Marinkova ostala su dva starija brata, dok Tot ima mlađu sestru. Svi smo u šoku, a ne smem ni da zamislim kako je njihovim porodicama - priča potresena komšinica.

Strast prema dvotočkašima

MARINKOV VOLEO MOTRE

foto: Privatna Arhiva

Meštani Srpskog Itebeja dobro poznaju obojicu nastradalih mladića i ne bi ih čudilo da su eventualno i popili neki alkohol pre nego su krenuli put Zrenjanina.

- Obojica su volela da popiju, ne znam da li su pili na veselju, ali me ne bi me čudilo da jesu. Opet, i ta presa nije bila osvetljena, možda alkohol sad i nema mnogo uticaja na to, ali verujem da drugačije čovek reaguje kada vozi pod dejstvom alkohola. Marinkov je voleo motore i oni mu dođoše glave - priča komšija.