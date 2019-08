POVREĐENI SRBIN DAO ŠOK IZJAVU ŠPANSKOJ POLICIJI! DRUG GA KLAO NA BALKONU, A OVAJ GA SADA BRANI: To je moj prijatelj, volim ga kao brata, siguran sam da nije hteo da me ubije...A ONDA JE SPOMENUO I OVO! (UZNEMIRUJUĆI VIDEO)

Srbin koji je uhapšen u španskom letovalištu Kosta del Sol klao je svog druga i zemljaka na terasi hotela pred gomilom turista zbog ljubomore, prenose španski mediji!



Jezive scene nasilja su obišle čitav svet. Naime, lokalni mediji su objavili snimak na kome se vidi kako muškarac kuhinjskim nožem reže grkljan drugom muškarcu, koga je vezao za ogradu balkona, dok mu je preko očiju stavio peškir!

Supruga pobegla



Kako su preneli španski portali, sumnja se da je povod za krvoproliće bio to što je osumnjičeni muškarac posumnjao da ga supruga vara s prijateljem, odnosom s čovekom koga je pokušao da prekolje.



- U apartmanu koji gleda na luku Dukesa duže vreme boravio je napadač sa suprugom i njihovim prijateljem. Izgleda da je on počeo da veruje da mu žena i drug rade iza leđa, odnosno da su se upustili u ljubavnu aferu. Zbog toga je navodno izgubio razum i najpre počeo da divlja po sobi - pišu mediji i dodaju da je žena nekako uspela da pobegne iz sobe, ali da cimer nije bio te sreće.

- Njega je praktično uzeo kao taoca. Izveo ga je na terasu i pred zaprepašćenim turistima počeo da mu seče grlo. Krv se slivala niz čovekove gole grudi, a napadač je sve vreme mlatio nožem, vikao i gestikulirao. Govor tela mu je bio takav kao da nešto objašnjava. Pokazivao je rukom na prijatelja i mlatarao... Videlo se da je van sebe. S druge strane, žrtva je mirno stajala, vezanih ruku i očiju i spuštene glave. Horor - ispričao je očevidac.

Pomahnitao

SMEJAO SE I NAMIGIVAO Dok je policija odvodila pomahnitalog Srbina, koji je bio go do pojasa, on se sve vreme smejao i namigivao turistima.

- Izgledao je kao ludak! Pravi manijak. Vidi se da čovek nije pri sebi. Prava je sreća da nije ubio tog nesrećnika. Mislili smo da će mu presuditi tu pred nama i da ćemo gledati ubistvo uživo - ispričali su šokirani turisti.



Prvi rezultati istrage pokazuju da su policajci uspeli da uđu u sobu užasa zahvaljujući supruzi osumnjičenog.



- Ona se u dogovoru s policijom kroz prozor ušunjala u apartman i otvorila im vrata. Policajci su tada uleteli i razoružali pomahnitalog Srbina - kaže izvor.



Sipali mu nešto u piće



Kako Kurir nezvanično saznaje, uhapšeni i povređeni su saslušani u policiji, gde su navodno ispričali da su godinama dobri prijatelji.

- To je moj prijatelj! Volim ga kao brata i ne znam šta mu se desilo. Mnogo mi je pomogao u životu. Siguran sam da nije hteo da me ubije. Verovatno mu je neko sipao nešto u piće zbog čega je povileneo i počeo da me optužuje - navodno je rekao policajcima povređeni muškarac. On nije želeo da tereti svog zemljaka, već ga je sve vreme pravdao.

"Nisam mogao da ga prepoznam"

Zajednički prijatelj dvojice aktera banalnog incidenta koji je bio u sudu ispričao je za beogradski list "Alo" da je sudija bio iznenađen izgledom navodne žrtve i izjavom kojom brani napadača.

Sudija je zahtevao da opiše dan i ispriča kako je došlo do sukoba, pa se povređeni raspričao.

"Tog jutra smo otišli na plažu. U povratku smo svratili do jedne bolnice, gde su nam prepisali neke preparate za podmlađivanje. Popili smo piće u kafiću i vratili se u sobu. Otišao sam da se istuširam, a moj drug je počeo da sprema ručak. Kada sam ušao u kuhinju, bio je raspoložen. Rekao je da je probao preparat i posle svega pet minuta bilo je - bum. Totalno se promenio", izjavio je napadnuti Srbin i detaljno opisao kako se njegov drug ponašao.

Zbrinut u bolnici

VELIKA RANA NA VRATU Povređeni Srbin zbrinut je u lokalnoj bolnici.

- Ispostavilo se da mu cimer nožem napravio veliku ranu koja je ušivena sa čak 11 šavova. Prava je sreća da nije iskrvario nasmrt - rekao je izvor španskih medija.



"Nisam mogao da prepoznam prijatelja sa kojim sam odrastao! Vikao je nešto nerazgovetno, mlatarao je rukama. Pitao sam ga da li mu je dobro, šta se dešava, ali je on imao čudan pogled. Iskreno, uplašio sam se, ali ne zbog sebe, već zbog prijatelja, koji je očigledno imao neki problem. Prišao sam mu i tada me je udario rukom. Krv je potekla iz očne jabučice, a moj brat se još više uznemirio - rekao je S. T. i dodao da je shvatio da ne treba da pruža otpor, jer njegov prijatelj nije svestan situacije.

"Kada je video krv na mom licu, zgrabio je nož kojim je sekao luk! Naredio mi je da ne mrdam, a onda otrčao u kupatilo, zgrabio peškir i obmotao mi ga oko glave. I dalje je pričao nepovezano… Obraćao mi se kao da sam vanzemaljac! Uhvatio me je za ruku i izveo na terasu. Tada je pričao o NLO… Delovao je kao da je u sekundi izgubio razum. Nekoliko puta me je udario drškom noža po glavi, o čemu svedoče rane. Stavljao mi je dršku noža pod grlo… Bio sam svestan da me neće povrediti ako budem miran i sve sam stoički izdržao. U jednom trenutku, policija je ušla na vrata i uhvatila ga. Nije pružao otpor, a ja sam policiji ispričao isto što i vama. Poznajem prijatelja i znam da me nikada svesno ne bi povredio. Sumnjam da je loše reagovao na preparat ili da mu je neko podmetnuo neku drogu. On je porodičan čovek, ima decu. Biznismen je, bavi se sportom i nikada se nije drogirao! Zato kažem da je neko mogao samo da mu podmetne drogu. Molim sud da uradi analizu njegove krvi, a ja ću sa vama sarađivati da biste shvatili da moj brat nije napasnik", ispričao je napadnuti na sudu.



