ČOPOR BESNIH PASA ME UNAKAZIO! Beograđanin zadobio teške telesne povrede! Prvi me je napao, OSTALI SU ME KIDALI jedan po jedan!

Velimir Koviljanić (66) iz beogradskog naselja Železnik teško je povređen kada ga je u Vodovodskoj ulici napao i izujedao čopor pasa lutalica.



Koviljanić je za Kurir ispričao da se napad razjarenih životinja dogodio u ponedeljak oko 20.30 i da je jedva izvukao živu glavu.

- Došao sam s posla, pošto radim kao obezbeđenje, i odlučio da prošetam jedan krug oko razdelne stanice, što i inače činim. Kada sam izašao u Vodovodsku ulicu, primetio sam četiri psa. Jednom od njih, koji je bio mali rastom, išla je pena na usta. Pošto se mnogo bojim lutalica, zaobišao sam ih i nastavio šetnju - kaže Koviljanić i dodaje da je uspeo da ode svega 10 metara, kada je osetio prvi ujed.

Spasao ga vozač

- Imao sam utisak da me je nešto uštinulo za nogu. Kada sam se okrenuo, ogroman pas mi je skočio na stomak i ujeo me. Treći me je u istom momentu uhvatio za desnu ruku, a četvrti je pokušavao da me ujede za levu nogu. Nekako sam ga šutnuo i odbacio nekoliko metara. Spasao me je čovek koji je, na svu sreću, u tom trenutku naišao kolima. Video je da me kerovi ujedaju i da ne mogu sam da se odbranim, pa je počeo da svira - kaže naš sagovornik i nastavlja:

- Da nije bilo tog čoveka, psi bi me nasmrt izujedali. Srećom, uplašio ih je sirenom, pa su pobegli. Kasnije sam primetio da su u travi bila još tri kučeta.

Velimir navodi da je odmah otišao u Dom zdravlja u Žarkovu, gde su mu previli povrede i uputili ga na Infektivnu kliniku.

- Sa infektivnog su me prebacili u Urgentni centar kod hirurga i ortopeda. Ortoped je čak morao da mi proširi ranu na domalom prstu kako bi sve očistio. Stavili su mi gips na desnu ruku da bi sprečili infekciju i previjen sam. U bolnici su i fotografisali moje povrede, a ceo slučaj sam prijavio policiji - ističe naš sagovornik.

Nije prvi put

Kako kaže, odlučio je da tuži grad jer je veoma uplašen.

- Mislim da ovo nije prvi napad tih lutalica u Železniku. U tom naselju ima mnogo napuštenih pasa. Kao da ih svi koji ne znaju šta će s tim životinjama donose i ostavljaju ovde. Ovaj kraj je postao čuven po lutalicama. Nažalost, umalo da stradam ni kriv ni dužan - zaključio je vidno uznemiren Koviljanić.

Povrede

- ujedi po rukama

- ujedi po nogama

- ujedi po stomaku



Zavod za veterinu

PSI IDU U KARANTIN

Iz Zavoda za veterinu saznajemo da njihova služba u slučajevima napada lutalica izlazi na teren po dobijenom obaveštenju, uklanja psa i stavlja ga u karantin.

- Informacije dolaze od samih građana i to je brži put, kako bismo što pre uklonili psa, a imamo i saradnju sa Klinikom za infektivne bolesti, koja nas obaveštava o napadima i šalje izveštaj. Napadnuti građani izlaze na teren sa našom ekipom i prepoznaju psa - rečeno nam je u Zavodu.

