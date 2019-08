MOM SINU JE SAD NAJTEŽE, NIJE U REDU DA TAKO PIŠETE O NJEMU! Majka bahatog vozača BMW koji je ubio četvoro šokirana pisanjem o Nikoli!

Nikola Mihailović (27) iz Velikih Crljena, koji je vozeći BMW mortus pijan i preko 170 na sat naleteo na "dačiju" na Ibarskoj magistrali i ubio četvoro mladih ljudi, saslušan je u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, gde se branio rečima "da ni sam ne zna kako se nesreća desila".



Kako nezvanično saznajemo, on je pred tužiocem priznao da je seo za volan u alkoholisanom stanju pošto je prethodno sa društvom bio u provodu.

- Ne sećam se šta se dešavalo pre, ali ni posle nesreće. Odjednom sam ispred sebe ugledao neku svetlost. Nisam ni znao da je to automobil - navodno je rekao Mihailović, posle čega je tužilac predložio da mu se odredi pritvor, što je sudija prihvatio.

Nikolina majka Zorica Mihailović juče je rekla za Kurir "da nije u redu što novine pišu svašta za njenog sina, jer je njemu sada najteže".

- Možete da se raspitate u komšiluku kakav je moj sin. Trebalo bi da se ljudi stave u njegovu kožu. Ne bih imala više šta da dodam. Svima nam je jako teško, ali Nikoli je ipak najteže - rekla je Zorica.

Podsetimo, stravična tragedija desila se u noći između četvrtka i petka. Nikola je bio za volanom BMW koji se kretao Ibarskom magistralom ka Beogradu.

- Do udesa je došlo nakon što se "dačija" kod Bogovađe uključila na magistralu sa sporednog puta. Auto je ušao skroz u traku, u smeru ka Beogradu. Tada je iza njega naišao BMW ogromnom brzinom i otpozadi ga udario. Gurao ga je 70 metara po putu, posle čega je "dačija" izletela na livadu. Od siline udarca oba automobila ostala su skroz smrskana, do neprepoznatljivosti - podseća izvor.

Poginula su trojica mladića iz "dačije" - Aleksandar Savatić (22), Đorđe Subotić (19) i Đorđe Belušević (22), dok se jedan maloletnik bori za život. Poginula je i Katarina Ivanković (20), putnica iz BMW.

- Katarina je sestra devojke Nikole Mihailovića. U kolima je bila i ta devojka, Kristina V. Ona je povređena, kao i Nikolina dva druga - kaže izvor i podseća da je vozač BMW u nesreći samo ugruvan.

- Izašao je iz kola. Ljudi su ga pitali šta se desilo. Rekao je da ne zna, da je možda zaspao. Onda je rekao da je tog dana popio 12 piva i da ništa nije jeo i da ga je možda to stiglo. Najviše nas je zaprepastio kada je izgovorio: "Jebiga, desilo se!" - ispričao je ranije za Kurir jedan očevidac.

Najstroža kazna

PRETI MU 12 GODINA



Nikoli Mihailoviću, kako saznajemo, preti maksimalna zatvorska kazna do 12 godina.



- On se sumnjiči za teško delo protiv bezbednosti saobraćaja sa smrtnim ishodom. Za to delo zaprećena je kazna od dve do 12 godina. S obzirom na to da je u ovoj nesreći nastradalo četvoro ljudi i da je vozač bio pijan, kao i da je prekoračio brzinu više nego duplo od dozvoljene brzine na tom delu puta, veruje se da će on biti osuđen na najstrožu moguću kaznu - kaže izvor.