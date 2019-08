MELENČANINU, KOJEG JE ŽENA OPTUŽILA ZA SEKSUALNO ZLOSTAVLJANJE DECE, ODREĐEN PRITVOR OD 30 DANA: Istraga u toku, policija proverava istinitost supruginih tvrdnji, lekari nisu utvrdili povrede kod devojčica!

Ž. Ć. (42) iz Melenaca kod Zrenjanina, koji u ponedeljak uhapšen u Beogradu pošto ga je nevenčana supruga A. R. (29) optužila da je seksualno uznemiravao njihove maloletne ćerke od tri i šest godina, određen je pritvor do 30 dana, saznaje Kurir.



Podsetimo, A. R. je u petak podnela prijavu protiv Ž. Ć., s kojim je nekoliko godina u vanbračnoj vezi, da je njoj pretio smrću i tukao je, a da je devojčice silovao.

Nemaju povrede

- Ona je prijavila da je on navodno silovao devojčicu od tri godine, koja je njihova zajednička ćerka, i šestogodišnjakinju koja mu je pastorka. Pored toga je navela i da je on nekoliko meseci unazad dodirivao devojčice po genitalijama. Međutim, lekar je pregledao devojčice i utvrđeno je da one nemaju povrede - rekao je izvor Kurira upoznat sa slučajem.



On dodaje da je istraga u toku i da se proverava da li je A. R. eventualno slagala kada je rekla da je muž dodirivao ćerke.

Dokazne radnje

- S obzirom na to da je reč o deci, ništa se ne prepušta slučaju. U ceo slučaj su uključeni Centar za socijalni rad i psiholog, a majka i ćerke smeštene su u sigurnu kuću. U toku su dokazne radnje, saslušanje svedoka i očekuje se da uskoro sve nejasnoće budu otklonjene. Slučaj vodi Više javno tužilaštvo u Zrenjaninu - objasnio je naš sagovornik i dodao da se Ž. Ć. za sada sumnjiči za porodično nasilje i nedozvoljene polne radnje.

Podsetimo, komšije ove porodice za A. R. nisu imale reči hvale, dok su za uhapšenog rekli "da im ne liči na osobu koja bi zlostavljala decu".

