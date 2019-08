UZNEMIRUJUĆE! STRAVIČNI DETALJI ZLOSTAVLJANJA U MELENCIMA KOJE JE DEVOJČICA ISPRIČALA SOCIJALNIM RADNICIMA: Očuh je terao da polomi ikonu i ubije sestru nožem? Njegova majka otkrila JEZIVU tajnu od pre 25 godina

Devojčica (6), za koju se sumnja da ju je očuh Ž. Ć. iz sela Melenci seksualno uznemiravao, ispričala je socijalnim radnicima užasavajuće detalje o torturi koju je proživljavala dok majka nije bila kod kuće.

Detalji ovog slučaja su uznemiravajući i nisu pogodni za maloletne i osetljive osobe.

Prema nezvaničnim saznanjima, policija je 9. avgusta obavestila Centar za socijalni rad da je žena Z.R. prijavila Ž. Ć. (42) zbog seksualnog nasilja nad devojčicama, od kojih je mlađe dete njegovo. Socijalni rad je preduzeo sve aktivnosti u svojoj nadležnosti i dežurni socijalni radnici su izašli na teren. Kako se saznaje, uspeli su da ostvare komunikaciju sa starijom devojčicom.

- Kroz razgovor stručnjaka sa detetom i pokazivanjem delova tela, šestogodišnjakinja je ispričala da ju je očuh dodirivao po polnom organu, što je nju bolelo, pa je plakala i vrištala dozivajući majku, ali bi on to radio kada su bile same s njim kod kuće. Ona je ispričala i da je očuh pred njom i sestrom vadio polni organ i dodirivao se - kaže izvor upućen u slučaj i dodaje da tu nije kraj već da je devojčica ispričala i o raznim drugim gnusnim detaljima koji su pratili to seksualno nasilje.

Devojčica je ispričala da ju je on navodio i da "polomi ikonu na zidu i ubije svoju sestru nožem.

Prema saznanjima lista, majka devojčica ispričala je da je posumnjala da njen vanbračni suprug zlostavlja ćerke kad je jednog dana ušla u kupatilo i videla Živicu kako dodiruje dete blizu polnog organa.

- Ispričala je da joj je on rekao da ju je brisao posle kupanja, a kada mu je pripretila da će ga prijaviti policiji, on ju je, kako je rekla, uhvatio za vrat i pretio da će je ubiti i zapaliti - dodaje izvor.

Z.R. je takođe ispričala da ju je vanbračni suprug maltretirao i psihički i fizički, kao i da joj je pretio ubistvom. Još užasa je isplivalo davanjem izjava članova porodice osumnjičenog. Naime, majka Ž. Ć. navodno je priznala da ju je sin kao mladić, pre 25 godina, silovao.

Centar za socijalni rad procenio je da postoji visok rizik po njihovu bezbednost pa ih je smestio u Sigurnu kuću. Ž. Ć. je prekjuče izveden pred zamenika tužioca Višeg javnog tužilaštva u Zrenjaninu.

(Kurir.rs/Telegraf/Blic)

Kurir