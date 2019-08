KOMŠIJE OTKRIVAJU ŠTA SE DOGODILO U PORODIČNOJ KUĆI U KRALJEVU: Čuli smo pucanj i vrisak Sašine supruge! Uleteo sam u garažu i video ga MRTVOG U FOTELJI

Kraljevčanin Saša Marković (54) koji je u noći između utorka i srede počinio samoubistvo u porodičnoj kući u ulici Radovana Pavlovića, na periferiji Kraljeva, najverovatnije je digao ruku na sebe zbog lošeg zdravstvenog stanja i paklenih vrućina koje, kako tvrde njegove komšije, nije mogao da podnese.

- Bio je punačak, imao je problema sa povišenim krvnim pritiskom, u par navrata sam ga ovog leta vozio do Hitne pomoći. Mišljenja smo da su paklene vrućine uticale na to da počne da puca po kući i da na tragičan način okonča svoj život, priča za „Kurir“ komšija koji se našem reporteru predstavio kao Stole, a koji živi u kući do Markovića.

On kaže da je oko ponoći najpre začuo jedan pucanj i čuo kako je Sašina supruga Marina vrisnula, a potom je čuo još jedan koji je dopreo iz garaže koja se nalazi u dvorištu pored porodične kuće.

- Uleteo sam u garažu i zatekao sam ga u fotelji koju je koristio za popodnevni odmor. Pucao je sebi pravo u srce i to iz pištolja koji mu je služio kao talija na ratištu na kojem je bio. Godinama sam ga molio da razduži taj pištolj, jer mu više nije potreban, ali on nije želeo da se odvoji od njega, dodaje komšija Stole.

Prema njegovim rečima, nikakvog nasilja u porodici u ovom slučaju nije bilo. On kaže da je porodica dobrog materijalnog stanja, da svi imaju posao i da su živeli u slozi. Saša je iza sebe ostavio dva sina. Jedan od sinova radi u inostranstvu, u Češkoj, drugi je zaposlen ovde, u Srbiji.

- Nije mi jasno kako je ovakva tragedija mogla da se dogodi, svi u komšiluku smo potreseni. Saša je bio dobar čovek i uvek je rado pomagao susedima, čak i onima koje ne poznaje dobro. Eto, pre neki dan stigla su mu drva, trebalo je narednog vikenda da ih sprema za zimu, kaže jedna komšinica.

Rodbina i prijatelji počivšeg Saše Markovića nisu dozvolili reporteru „Kurira“ da fotografiše kuću Markovića, a supruga i jedan od sinova rekli su da neće davati izjave novinarima.

- Teško im je da bilo šta kažu, rekli su nam njihovi prijatelji, i angažovani su oko pripreme za sahranu.

Kako smo saznali, Saša Marković trebalo bi da bude sahranjen u četvrtak na kraljevačkom groblju.

(Kurir.rs/J. S.)

Kurir