OGLASIO SE LEKAR IZ HITNE POMOĆI KOJI NIJE DOŠAO NA POZIV RODITELJA: Devojčica (2) umrla na Vlasinskom jezeru, evo kakvo opravdanje ima doktor

Nakon tragične smrti devojčice (2), kojoj je pozlilo na Vlasinskom jezeru, a Hitna pomoć nije izašla na teren po pozivu, oglasio se doktor koji je te večeri primio poziv i bio dežuran.

Doktor Dimitirje Stojanović iz Doma zdravlja Crna Trava potvrdio je da je dobio poziv u večernjim satima (oko 20 sati) od osobe koja je tvrdila da dete ima gušenje, da je savetovao da pozovu surduličku Hitnu pomoć, te da bi sam krenuo na teren da su ponovo pozvali njegovu službu, piše JugMedia.

“S obzirom na to da sam upravo bio poslao jedan hitan slučaj za Leskovac, nisam imao vozača, savetovao sami im da pozovu surduličku hitnu službu računajući da možda negde imaju na terenu vozilo koje je bliže i adekvatno opremljeno. Savetovao sam im i da krenu prema vozilu, ako je u blizini. Takođe sam im rekao da, ukoliko ne uspostave kontakt sa surduličkom hitnom službom ili oni ne mogu da stignu iz nekog razloga, pozovu opet nas. U međuvremenu sam kontaktirao dvojicu vozača koji nisu bili u smeni, za slučaj da moramo na teren. Inače, mi po zakonu ne smemo da napuštamo radon mesto u Domu zdravlja Crna Trava jer u popodnevnim i noćnim satima radi samo jedan lekar. Nezavisno od toga, da su me ponovo pozvali i da su rekli da surdulička služba nema u blizini vozilo, ja bih krenuo na teren. Pošto se nisu više javljali, potražio sam broj u našoj evidenciji sa kog je stigao poziv i bio je nedostupan. Veoma mi je žao što je došlo do ovakve situacije, ali namere su mi bile najbolje”, ističe ovaj lekar.

Na samom Vlasinskom jezeru, koje je jedan od najvećih turističkih centara na jugu Srbije, postoji samo jedna ambulanta, ali ne postoji zdravstvena služba sa 24-časovnim radnim vremenom.

