ZRENJANIN NA NOGAMA! DEVOJČICA (13) NESTALA U 6 UJUTRU: Bicikl kojim je otišla pronađen u centru grada, a od nje ni traga, ni glasa!

Sanela Pastor (13) nestala je jutros oko 6 sati u Zrenjaninu, a njena porodica moli za bilo kakvu informaciju o devojčici. Nestanak je prijavljen policiji koja i dalje traga za njom.

Sanela je rano jutros napustila kuću na bicikli i otada porodica nije čula ni reč o njoj.

- Njen bicikl je pronađen u centru Zrenjanina, no ne znamo u kom se pravcu zaputila. Upravo smo pogledali snimke sa sigurnosnih kamera koji ukazuju da bi to mogla biti ona, ali to tek treba da saznamo. Iskreno se nadamo da je u pitanju neka tinejdžerska pobuna - kaže za njen zabrinuti brat Nenad.



Kako dodaje, ništa nije ukazivalo da bi ovako nešto moglo da se desi.

- Sve je bilo u redu, nije bilo svađa u porodici ili bilo čega što bi je nagnalo da pobegne. No, molimo se da jeste i da će se uskoro javiti. Zatečeni smo - kaže on.

Sanela je visoka 155 centimetara i teška 51 kilogram.

Porodica moli sve koji imaju bilo kakvu informaciju o njoj da se jave na priložene kontakte.

(Kurir.rs / Telegraf)

