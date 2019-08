SRPKINJE KOJE SU POČINILE JEZIVE ZLOČINE: Klale, kasapile, palile i trovale svoje žrtve

Iako su u muškarci u većem procentu počinioci najtežih krivičnih dela, u poslednje vreme sve je veći broj žena koje čine teške zločine, neretko čak i daleko monstruoznije i surovije.

One pretežno ubijaju svoje emotivne partnere, decu, majke, a zabeležena su i nasumična ubistva zbog koristoljublja i drugih niskih pobuda.

Boža Spasić, bivši operativac DB, smatra da žene duže pripremaju ubistva, razmišljaju i strpljivije su od muškaraca u iščekivanju razvoja situacije.

foto: Marina Lopičić

- Kada dođe do okidača, one su van kontrole, nemilosrdne su i imaju tendenciju da prevaziđu najveće kriminalne umove u samom načinu izvršenja, ali i prikrivanju zločina. Za žene je specifično da uglavnom ubijaju članove porodice, neretko zbog imovinskih odnosa, ili muževe i ljubavnike zbog prevare. One za zločine koriste hladno oružje ili otrove i hemijska sredstva, a najčešće su i naručioci ubistava jer smatraju da nisu sposobne da same to izvedu. Upravo kod naručenih ubistava one najčešće i padaju - objašnjava Spasić.

Kriminolog Dobrivoje Radovanović navodi da su istraživanja pokazala i da žene ubijaju posle dugogodišnjeg trpljenja nasilja - fizičkog, psihičkog i seksualnog.

foto: Beta

- Kada fizički ne mogu da izađu na kraj sa muškarcem, posežu za oružjem i zločinom - rekao je Radovanović.

Olivera Krsmanić PRVA OSUĐENA NA 40 GODINA foto: Privatna Arhiva Olivera Krsmanić iz Prnjavora kod Šapca ubila je pre 14 godina beogradskog taksistu Nezira Šišića, koji ju je odvezao do tražene lokacije. Umesto da mu plati 597 dinara, izvadila je pištolj i pucala mu u potiljak. Sela je na prednje sedište, a telo taksiste nogama izgurala iz automobila. Bila je prva žena koja je u Srbiji osuđena na maksimalnu kaznu - 40 godina zatvora, ali joj je Apelacioni sud kaznu smanjio na 15 godina. Ana Filipović ČUVALA STRAŽU DOK JOJ JE DEČKO SILOVAO ĆERKU foto: Aleksandar Pavlović Mališa Jevtović i Ana Filipović su zajedno 2005. godine sa njenom ćerkom Katarinom Janković (3) otišli u Zvezdarsku šumu, gde je on zverski tukao i silovao devojčicu. Ana je za to vreme čuvala stražu i pušila cigaru, a ljubavniku dozvolila zločin. Dete je od zadobijenih povreda preminulo u bolnici. Zlotvor je osuđen na 40 godina zatvora, a majka koja je sve to znala i nije reagovala na 37 godina robije, čime je na vrhu liste zatvorskih kazni izrečenih ženama. Jasmina (Antonijević) Cvetković

CRNA JASMINA foto: Privatna Arhiva Jasmina Cvetković, koju su mediji prozvali Crna Jasmina, 2000. godine počinila je ubistvo svog verenika Aleksandra Paunovića (23), zvanog Mali Paun. Ubila ga je pištoljem iz neposredne blizine i za to delo odrobijala šest godina zatvora. Nakon što je izašla iz zatvora, nije dugo čekala na novi zločin. I ovog puta žrtva joj je bio emotivni partner Milan Todorović (38), kojeg je ubila nožem nakon svađe i tuče u stanu. Osuđena je na 13 godina zatvora. Teodora Viktorović GLUMICA SATAROM UBILA MAJKU I BAKU foto: Privatna Arhiva Glumica Teodora Viktorović (42), koja je 2015. godine satarom ubila na spavanju majku Ljiljanu (61) i Ivanku Đukić (90), osuđena je na 30 godina zatvora za ovo brutalno ubistvo. Nakon svađe sa majkom, koju je nehotice probudila dok je spremala hranu za bebu, dohvatila je oružje i njime joj zadala više udaraca. Nasrnula je i na svoju babu, koja je bila u susednoj sobi. Sataru je obrisala, a krvave ruke oprala u kupatilu, sela na pod i konzumirala alkohol sa lekovima.

Jelena Špagović ISKASAPILA KOMŠINICU foto: Privatna Arhiva Jelena Špagović (25), ćerka političara Saše Dujovića, osumnjičena je za brutalno ubistvo komšinice Majde Garović (80). Jeleni se na teret stavlja da je u junu izmamila staricu iz kuće, iskasapila je, a zatim spakovala njeno telo u kofer. Potom je uz pomoć svog brata Momčila (21) telo zapalila i bacila ga u kontejner u vikend-naselju u Krčedinu. Napravila je krucijalnu grešku u skrivanju zločina, jer je u iznajmljenom autu, kojim je prevezla telo, ostavila tragove. Kristina Kulčar SVEKRVU IZBOLA VILAMA foto: Privatna Arhiva Kristina Kulčar (31) iz Poljanice kod Bečeja, koja je u šestom mesecu trudnoće, zverski je u julu zbog ručka ubila svoju svekrvu Iboju Vargu (59) u dvorištu njihove kuće. Kristina je Iboji najpre zarila nož u leđa. Ranjena Iboja je pokušavala da pobegne na ulicu i potraži pomoć komšija, ali ju je snajka sustigla i dokrajčila vilama. Posle krvavog pira, uzela je decu i nasmejana šetala po selu. Ona još nije osuđena za ovaj stravičan zločin.

Marina Bečanović LJUBAVNIKA SEKLA I DRŽALA KAO ROBA foto: Privatna Arhiva Marina Bečanović (34) iz Knića u januaru je brutalno ubila Petra Petrovića (67). Ona se godinama iživljavala nad njim, tukla ga i ubadala nožem, ali joj se on uvek vraćao. Tretirala ga je kao roba. Na njemu nije bio nijedan deo tela bez masnice, kraste ili posekotine. Marina ga je prvo vezala i mučila. Sekla ga je nožem i gasila mu cigarete po telu i na kraju isprebijala nasmrt. Udarala ga je hoklicom i usmrtila drvenom nogom od stolice. Tatjana Lakić Mahud DROGOM OTROVALA ĆERKU foto: Privatna Arhiva Tatjana Lakić Mahud, narkomanka koja je trovala svoju bebu metadonom (medicinska zamena za heroin). Drogu je sipala osmomesečnoj Anji u mleko. Kada je jadna bebica preminula, ona ju je samo umotala u najlon kesu i bacila na terasu. Potom je pokušala sebi da oduzme život tako što je presekla vene. Užasan zločin dogodio se u Beogradu 2015, a tokom istrage je utvrđeno da je Tatjana uračunljiva osoba i osuđena je na 15 godina zatvora.

