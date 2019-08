PORODICA IZ PIROTA DOŽIVELA TRAGEDIJU U BUGARSKOJ: Zaspao za volanom pa ubio ženu i ćerku (16)?!

Svetlana (54) i Anđela Rančić (16) poginule su kada se "fijat panda" kojom je upravljao njihov suprug i otac Marjan (60) zakucala u autobus na auto-putu dok su putovali na more

Svetlana Rančić (54) i njena ćerka Anđela (16) iz Pirota su poginule, dok je njen suprug Marjan (60) teško povređen u stravičnoj saobraćajnoj nesreći koja se u petak ujutru dogodila u blizini Blagoevgrada u Bugarskoj, kada se njihov "fijat panda" sudario sa autobusom dok su putovali na more u Grčku.

Kako Kurir saznaje, nesreća se dogodila kada je "fijat" kojim je upravljao Marjan skrenuo u suprotnu traku i direktno se sudario s kamionom koji je prevozio radnike na lokalno gradilište. On je u teškom stanju prebačen u bolnicu "Sveta Ana" u Sofiji i nalazi se u komi.

Prelomi vrata

- Vozač autobusa je rekao da su se kola odjednom našla u njegovoj traci i zakucala u prednji deo. On je pokušao da skrene udesno, ali nije stigao. Na mesto nesreće brzo su došle lekarske ekipe, kao i vatrogasci, koji su 25 minuta sekli lim kako bi spasli vozača. Nažalost, majka i ćerka, koje su spavale u kolima, nisu spasene. Svetlana je umrla na mestu od preloma vrata, dok je devojčica preminula na putu do bolnice - navode mediji.

Policija je pokrenula istragu kako bi utvrdila uzrok nesreće.

- Sumnja se da je Marjan ili zaspao, ili mu je pozlilo tokom vožnje, s obzirom na to da se udes dogodio nedaleko od rodnog Pirota, iz kog su krenuli na more. Posle samo dva sata vožnje sudarili su se sa autobusom - kaže izvor našeg lista i dodaje da put preko Bugarske uglavnom koriste stanovnici ovog dela Srbije jer tako brže dođu do Grčke.

Kako Kurir saznaje, nesrećna Svetlana bila je zaposlena na lokalnoj pirotskoj televiziji PI kanal.

Kolege u šoku

Urednik televizije Dragan Denčić kazao je za Kurir da detalji nesreće još uvek nisu poznati.

- Nezahvalno je komentarisati nešto što se sa sigurnošću ne zna, pa ćemo sačekati zvanični izveštaj. Svetlana je 20 godina, od osnivanja kanala, radila sa nama kao marketing saradnik i sekretarica. Bila je žena posvećena firmi i porodici. Nije fraza o njoj pričati sve najbolje, jer je zaista bila dobar čovek, neko s kim si mogao da se posvađaš i pomiriš, dvadeset godina smo sarađivali - kazao nam je kolega nastradale Svetlane.

Samo reči hvale

Meštani Pirota kažu da Rančići nemaju bližu familiju.

- Svetlana je pre dve godine ostala bez sestre, otac joj je preminuo, a majka živi u selu. Marjanova majka je takođe u godinama, a bližih rođaka nemaju. Strašna ih je tragedija zadesila. Svi ih u Pirotu znaju kao fine i dobre ljude, veoma vredne. Marjan je radio u privatnoj firmi koja se bavi građevinskim materijalom - kažu Piroćanci sa kojima je Kurir razgovarao.

Pružiće podršku

MINISTARSTVO OBAVEŠTENO O NESREĆI

Kako nezvanično saznajemo, Ministarstvo spoljnih poslova (MSP) i Ambasada Srbije u Bugarskoj obavešteni su o nesreći koja je zadesila porodicu Rančić.

- Oni se redovno raspituju o zdravstvenom stanju Marjana Rančića i spremni su da pruže pomoć. Još uvek se ne zna kada će tela Svetlane i Anđele biti prebačena u Srbiju, pošto obdukcija nije gotova, ali će ambasada pomoći i oko toga - kazao je naš dobro obavešten izvor.

Sličan slučaj TRAGEDIJA PORODICE MAKŠA Miloš (13) i Ištvan Makša (40) iz Vrbasa poginuli su u junu 2017. u stravičnoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u okolini Sofije kada se njihova "honda" sudarila sa BMW u kome su bili bugarski državljani. U "hondi" su u trenutku nesreće bila još dva člana porodice Makša, majka i brat, ali su oni srećom preživeli nesreću. Supružnici Makša imali su i trećeg sina, koji nije pošao s njima na kobno putovanje, već je ostao u rodnom Vrbasu.

